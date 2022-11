Riot Games ประกาศรับช่วงการให้บริการ League of Legends (“League”) และ Teamfight Tactics (“TFT”) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวันเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 โดยการดำเนินการในส่วนนี้จะทำให้เกมที่อยู่ภายใต้การบริการของทาง Riot เองเพิ่มขึ้นเป็น 5 เกม รวมถึง VALORANT, League of Legends: Wild Rift และ Legends of Runeterra ด้วย

ในขณะที่ Riot Games จะให้บริการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยตนเอง Riot จะมอบหมายให้ Taiwan Mobile และ VNGGames เป็นผู้ให้บริการรายใหม่ของ League และ TFT ในไต้หวันและเวียดนามตามลำดับ

League ได้เปิดตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อปี 2553 โดยที่ทาง Riot ได้มอบอำนาจในการให้บริการสำหรับเกมนี้ไว้กับ Garena ผู้พัฒนาและผู้ให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำระดับโลก Garena ได้พัฒนา League และ TFT ให้เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ จนก้าวเข้าสู่การครบรอบ 10 ปีของ League ในปี 2562 ตั้งแต่นั้นมา ทาง Riot Games ก็ได้เปิดตัวและให้บริการเกมใหม่ๆ ด้วยตนเองไปพร้อมๆ กับลีกอีสปอร์ตของเกมต่างๆ เหล่านั้น โดยประกอบด้วย VALORANT และ VALORANT Champions Tour, League of Legends: Wild Rift และ Wild Rift Esports รวมถึงได้แผ่ขยายการนำเสนอในด้านสื่อบันเทิงต่างๆ เพิ่มเข้ามาทั้งการเปิดตัว K/DA และ Pentakill วงศิลปินเสมือนจริงในรูปแบบใหม่ภายใต้ Riot Games Music รวมไปถึงการเปิดตัวซีรีส์แอนิเมชันอย่าง Arcane

ตั้งแต่นั้น ทาง Riot ก็ได้แผ่ขยายขีดจำกัดขึ้นมาเรื่อย ๆ ด้วยโมเดลการจัดการรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นในส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (“APAC”) ที่มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งทางบริษัทได้ขยายการให้บริการไปถึงญี่ปุ่นและอินเดียด้วย Riot อยู่ระหว่างการสร้างสำนักงานในท้องถิ่นในกลุ่มเป้าหมายหลักๆ อย่าง ฟิลิปปินส์ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อที่จะเข้าถึงผู้คนในพื้นที่ได้มากขึ้นและนำเสนอถึงความเข้ากับผู้เล่นในกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

“เราซาบซึ้งกับความร่วมมือและการสนับสนุนในการให้บริการของทาง Garena ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก สิ่งที่พวกเขาได้ทำมานั้นได้สร้างคอมมูนิตี้ของ League of Legends และ Teamfight Tactics ที่สุดยอดทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความสำเร็จของตัวเกมนั้นก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากพวกเขา

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Riot ได้ดำเนินงานกันอย่างหนักเพื่อแผ่ขยายขีดจำกัดของเราในทั่วทั้งภูมิภาคนี้ด้วยการสร้างทีมในท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและเครือข่ายกับพาทเนอร์ที่แน่นแฟ้น ในตอนนี้ เรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสอันดีที่เราจะเปิดให้บริการ League และ TFT ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยตนเองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแผ่ขยายเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเรา

จากการที่เราตั้งมั่นในการเป็นบริษัทเกมที่มุ่งเน้นไปที่ผู้เล่นมากที่สุดในโลก เราก็ตื่นเต้นที่จะได้มอบประสบการณ์ที่พิเศษและมีความหมายให้กับผู้เล่นของเราทั้งในเกมและนอกเกม เราตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้เห็นผู้เล่นของเราได้รับประโยชน์จากระบบในเครือของ Riot ที่เป็นหนึ่งเดียวกัน และตื่นเต้นอย่างมากที่จะได้สร้างเส้นทางในบทใหม่ไปพร้อมกับพวกเขา” Alex Kraynov กรรมการผู้จัดการภูมิภาค APAC ใน Riot Games กล่าว

“เราอยากจะขอขอบคุณ Riot และคอมมูนิตี้ของ League of Legends และ Teamfight Tactics สำหรับการสนับสนุนและเสียงตอบรับอย่างล้นหลามในการนำพาทั้งสองเกมขึ้นมาสู่ความสำเร็จสำหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมงานในการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้เล่นกับทาง Riot ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และก็หวังว่าทางทีมจะประสบความสำเร็จได้ด้วยดีในเส้นทางในบทใหม่นี้” Kevin Huang ผู้อำนวยการสร้างของ League of Legends ในระดับภูมิภาคของ Garena กล่าว

การโอนย้ายบัญชี: ขั้นต่อไป

ในส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนถ่ายผู้ให้บริการ Riot จะเปิดตัวเซิร์ฟเวอร์ League และ TFT ขึ้นมาใหม่ และเซิร์ฟเวอร์ของ Garena จะยุติการให้บริการในเดือนมกราคม 2566 เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เล่นจะสามารถโอนย้ายและเก็บข้อมูลบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบันของพวกเขาไว้ได้ Riot และ Garena นั้นได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดสำหรับการเชื่อมต่อบัญชีที่จะเปิดให้ดำเนินการได้สำหรับผู้เล่นทุกคนในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

หลังจากที่ผู้เล่นเริ่มต้นกระบวนการการเชื่อมต่อบัญชีในเดือนพฤศจิกายนแล้ว พวกเขาจะสามารถเล่น League บนไคลเอนต์ของ Garena ได้ต่อจนถึงเดือนมกราคม 2566 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป เซิร์ฟเวอร์ของ Riot ก็จะเปิดให้ใช้งานและผู้เล่นทั้งหมดจะสามารถเข้าตัวเกม League ได้บนไคลเอนต์ที่รวมเกมต่างๆ ของ Riot ไว้ เมื่อผู้เล่นยืนยันขั้นตอนต่างๆ และได้ทำการล็อกอินผ่านทางไคลเอนต์ศูนย์รวมเกมของ Riot เป็นครั้งแรกในเดือนมกราคม ประวัติการเล่นของพวกเขาก็จะถูกโอนย้ายโดยสมบูรณ์ วันที่ในการเปิดให้บริการอีกครั้งนั้นจะประกาศออกมาอีกทีในภายหลัง

ผู้เล่นสามารถเข้าไปดูคำแนะนำและคำถามที่พบบ่อยสำหรับการโอนย้ายบัญชีฉบับเต็มได้ที่ Microsite สำหรับการโอนย้ายบัญชี เราแนะนำให้ผู้เล่นโอนย้ายบัญชีให้เร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดข้องในประสบการณ์การเล่นเกมของ Riot ให้ได้มากที่สุด ผู้เล่นที่โอนย้ายข้อมูลบัญชีแต่เนิ่นๆ นั้นจะยังได้รับชุดของรางวัลต้อนรับในเกมเป็นของตอบแทนอีกด้วย โดยข้อมูลส่วนตัวที่มอบให้ Garena จะไม่ถูกโอนย้ายมาด้วย

และเราก็แนะนำให้ผู้เล่นติดตามช่องทางโซเชียลของ League และ TFT ช่องทางใหม่ของ Riot เพื่อติดตามการอัปเดตในส่วนของการโอนย้ายและเพื่อตามข่าวสารต่าง ๆ ของเกมหลังจากนี้ไว้ด้วย:

ข้อตกลงในการให้บริการระหว่าง Garena และ Riot จะสิ้นสุดอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม 2566 เมื่อการเปลี่ยนถ่ายผู้ให้บริการระหว่างทั้งสองบริษัทเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้เล่นจะได้พบกับของรางวัลและกิจกรรมต้อนรับอันน่าตื่นตามากมาย การเข้าถึงการให้บริการของ Riot ในระดับภูมิภาคที่ประกอบด้วยการปรับเนื้อหาให้เข้ากับท้องถิ่น การชำระเงิน ฝ่ายช่วยเหลือผู้เล่น รวมไปถึงกิจกรรมด้านการตลาดในท้องถิ่น และการเผยแพร่อีสปอร์ตของ League ต่อไป ในระยะยาวนั้น ผู้เล่นก็จะได้เพลิดเพลินไปกับการเข้ามาของคอนเทนต์แบบเป็นหนึ่งเดียวมากขึ้นในระบบของ Riot แคมเปญในเกมที่น่าตื่นตา และอีเวนต์ข้ามเกมที่จะพร้อมให้เข้าร่วมกันอีกด้วย

League และ TFT จะเปิดให้บริการในไต้หวันและเวียดนามโดย Taiwan Mobile และ VNGGames ตามลำดับ และผู้เล่นในกลุ่มนั้นก็จะได้เพลิดเพลินไปกับการให้บริการจากผู้ให้บริการทั้งสองส่วนที่ได้มอบให้กับผู้เล่นอยู่ในเกม Legends of Runeterra, VALORANT และ League of Legends: Wild Rift ด้วย