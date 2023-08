ได้เวลาเกมเมอร์รวมพล!! “โชว์ไร้ขีด” ผนึก “ออนไลน์ สเตชั่น” เปิด 2 งานยักษ์ระดับโลก “Thailand Game Show x Wonder Festival Bangkok 2023” เสิร์ฟตรงเกม และของเล่นสะสมหายาก ส่งตรงจากญี่ปุ่น ให้คนไทยในได้สัมผัสในงานเดียว! 20 – 22 ต.ค. 66 นี้ @ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สนุกสุดมันส์คูณสอง!!! จัดใหญ่ใส่เต็มกว่าครั้งไหนๆ … 2 พันธมิตรยักษ์ใหญ่แห่งวงการเกม “โชว์ไร้ขีด” และ “ออนไลน์ สเตชั่น” ภายใต้กลุ่มทรู ประกาศจัดงานสุดยอดมหกรรมงานเกมยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “Thailand Game Show 2023” ในคอนเซ็ปต์ “Assemble” ที่เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญ ระหว่าง Thailand Game Show และ Wonder Festival มหกรรมการแสดงของเล่นและป๊อปคัลเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่งตรงจากญี่ปุ่นให้ชาวไทยได้สัมผัสเป็นครั้งแรก

พร้อมขยายพื้นที่จากเดิม 2 ฮอลล์เป็น 4 ฮอลล์ บนพื้นที่จัดงานกว่า 22,000 ตรม. ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อรองรับผู้เข้าชมงาน และพาร์ตเนอร์ชั้นนำ ยกทุกความพิเศษมาไว้ในงานนี้มากมายรวบรวมสุดยอดผู้ผลิตและผู้สร้างโมเดลจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมด้วยเวิร์กช็อปจากกูรูและนักสะสมชื่อดัง พร้อมพบของสะสม Limited Edition และสินค้าต่างๆ ที่ถูกรวบรวมมาไว้ในที่เดียวกับมหกรรมงานเกมที่ทุกคนรอคอย

ขาดไม่ได้กับค่ายเกมดังมากมายทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ Nintendo Switch by Synnex, Arena Breakout, Blue Archive, WarGaming, Gen Play, Perfect World Games, Gyeonggi-do, JCIA, Gamiqo, Intel และ Gambitghost Studio สินค้าเกมมิ่งเกียร์ที่พร้อมขนกันมาจัดโปรโมชั่นและเปิดตัวสินค้าใหม่ๆอาทิ Western Digital , Intel , Predator, Logitech, Steelseries, Corsair, Red Dragon, RAZEAK, SIGNO E-Sport, NubwoXEGA และ Razer อัดแน่นทุกกิจกรรมความมันส์ขั้นสุดมากมายจาก CP, Huawei, TrueMoney, The Collectors, เถ้าแก่น้อย, โก๋แก่, Phoenix Next, Bilibili, Nissin, NekoLoRock , Mugendaishop และ Farmhouse ที่สำคัญปีนี้ ยังคว้าวง T-POP สุดฮิตอย่าง “4EVE ” Featuring “คอปเตอร์ ภานุวัฒน์” มาถ่ายทอดความสดใสผ่านเพลง “Assemble” ใส่ความเป็นเกมเมอร์ให้กับเพลงธีมในปีนี้ เตรียมพร้อมรับความสนุกแบบคูณสองได้ในวันที่ 20-22 ต.ค. 66 นี้ ที่ฮอลล์ 1-2 กับงาน Wonder Festival Bangkok 2023 และฮอลล์ 3-4 กับงาน Thailand Game Show 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด กล่าวว่า “ปีนี้ถือว่าใหญ่กว่าที่เคย อลังการกว่าทุกครั้ง เรียกได้ว่าสุดยอดมหกรรมงานเกมยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ยกระดับไปอีกขั้น ด้วยคอนเซ็ปต์ “Assemble” เป็นการผนึกกำลังระหว่าง Thailand Game Show และ Wonder Festival มีเป้าหมายที่จะสร้างพื้นที่และมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นให้กับแฟนเกมและแฟนของเล่น ปีนี้เราขยายพื้นที่เหมา 4 ฮอลล์เต็ม กว่า 22,000 ตรม. พื้นที่รวมทั้ง 2 งาน รองรับได้ถึง 255 บูธ เพิ่มฐานกำลังผู้เข้าชมงานและความสนุกแบบทวีคูณ พร้อมรองรับผู้ร่วมงาน 3 วันรวมกัน ที่เราคาดว่าจะมีมากกว่า 200,000 คน เพิ่มจากปีที่แล้วอีกกว่า 20% เป็นงานที่จะรวบรวมความเป็นที่สุดของมหกรรมงานเกมและ

มหกรรมงานของเล่นระดับโลกไว้ด้วยกัน ซึ่งเรามั่นใจมากว่าผู้เข้าร่วมงานจะสนุกสนาน ได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจ และนี่ยังเป็นโอกาสอันดีที่แบรนด์ของเล่น หรือ Art Toy ต่างๆ จะได้นำเสนอผลงานให้ผู้เข้าร่วมงานหลักแสนคนได้เห็น และเช่นเดิมทุกปีที่เราจะขาดไปไม่ได้ Cosplay Contest ที่ในปีนี้เราก็ได้รับสนับสนุนโดยเถ้าแก่น้อย รวมรางวัลมูลค่า 500,000 บาท”

ดร.ต่อบุญ พ่วงมหา กรรมการผู้จัดการฝ่ายออนไลน์สเตชั่น บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ด้วยความสำเร็จของ Thailand Game Show 2022 ในปีที่ผ่านมาได้สร้างปรากฏการณ์ผู้เข้างานกว่า 160,000 คน “ออนไลน์ สเตชั่น” ภายใต้กลุ่มทรู และ “โชว์ไร้ขีด” เอาใจคอเกมด้วยการยกระดับความยิ่งใหญ่ให้ Thailand Game Show 2023 พิเศษไปอีกขั้นด้วยการจับมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลก อย่างงาน Wonder Festival ซึ่งเป็นงานมหกรรมของเล่นและฟิกเกอร์ระดับตำนานของญี่ปุ่น การันตีความสนุกจัดเต็มเป็น 2 เท่า พบกับการมาของค่ายเกมดังที่ทุกคนรอคอย สัมผัสประสบการณ์ทดลองเกมใหม่ๆ จากพาร์ทเนอร์ชั้นนำ นอกจากนั้นยังมีแบรนด์สินค้า อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่พาเหรดกันมาออกงานพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้ม รวมถึงกิจกรรมจากศิลปินและครีเอเตอร์ชื่อดังที่ยกทัพมาให้ความสนุกในทุกปี และ ในปีนี้พบกับเกมใหม่ “Nice to Z You” ที่ทาง Online Station ร่วมพัฒนากับ Jumbo Jumps Studio และ “แป้ง zbing z.” ยูทูบเบอร์อันดับ 1 พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้างานด้วรับฟรี Skin OS TGS 2023 Limited Edition ที่ไม่มีจำหน่ายที่ไหนอีกด้วย รับรองว่าจะสร้างสีสันได้เต็มพื้นที่ตลอด 3 วันเต็มอย่างแน่นอน”

มิส เจนนี่ หวัง Managing Director of JSC Co., Ltd. Wonder Festival Bangkok Committee กล่าวว่า “ เรารู้สึกดีใจและตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ Wonder Festival ได้มีโอกาสมาจัดงานแสดงในประเทศไทยเป็นครั้งแรก โดยเราเป็นมหกรรมแสดงของเล่น และป๊อปคัลเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก จัดขึ้นตั้งแต่ปี 1985 เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่น เป็นงานที่ได้การยอมรับเชื่อถือ และมีผู้ที่ชื่นชอบของเล่น นักสะสม และนักสร้างสรรค์หลายแสนคนมารวมตัวกันเพื่อชื่นชม เรียนรู้ และแบ่งปัน และในครั้งนี้เรายกทุกอย่างมาเพื่อให้นักสะสมชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์ความยิ่งใหญ่นี้ เตรียมพบกับ Yoko Takahashi นักร้องเจ้าของเพลงฮิตระดับตำนานอย่าง Zankoku na Tenshi no Thesis เพลงเปิดอนิเมะ Evangelion และ เสน่ห์ล้นเหลือจากโชว์พิเศษของวง BABYBREARD นำโดยนักมวยปล้ำและไอดอลชื่อดังที่ชื่นชอบการแต่งครอสเดรส (Cross Dress) ผู้สร้างตำนานในชื่อ Ladybeard รวมไปถึงงานหัตถศิลป์ฝีมือจากคุณ Shuichi Miyawaki หัวเรือใหญ่แห่ง Kaiyodo และ การจัดเวิร์กช็อปจากผู้เชี่ยวชาญและนักสะสมชื่อดัง ฟิกเกอร์และโมเดลที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลก ของสะสมที่เป็น Limted Edition และสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่มีวางจำหน่ายที่ไหนจากซีรีย์อนิเมะชื่อดัง “SPY x Family” พิเศษเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น พร้อมด้วยสินค้าจากสุดยอดผู้ผลิตและผู้สร้างโมเดลมารวบรวมไว้ในงานนี้ส่งตรงให้ชาวไทยได้สัมผัสเป็นครั้งแรก”

สำหรับบัตรเข้างาน Thailand Game Show ในปีนี้ เปิดขายบัตรล่วงหน้าราคาพิเศษ โดยบัตรเข้างาน 1 วัน ราคา 100 บาท ให้กับแฟนพันธ์ุแท้ ซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคมนี้เท่านั้น และจำหน่ายบัตรราคาปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนเป็นต้นไป สำหรับบัตรเข้างาน 1 วัน ราคา 150 บาท และ บัตรเข้างาน 1 วัน พร้อม T-shirt Thailand Game Show 2023 : Assemble ในราคา 500 บาท และบัตรความสนุกแบบคอมโบ เข้างาน 1 วัน ได้ทั้ง Thailand Game Show และ Wonder Festival Bangkok ราคาเพียง 250 บาท สามารถซื้อบัตรได้ที่ Zipeventapp.com

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปรากฏการณ์ความมันส์ครั้งใหม่แบบไร้ขีดจำกัด เอาใจคอเกมตลอด 3 วันเต็ม ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น G “Wonder Festival Bangkok 2023” Exhibition Hall 1-2 และ “Thailand Game Show 2023” Exhibition Hall 3-4 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ThailandGameShow.com