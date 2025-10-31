ฮอกกี้น้ำแข็งเยาวชนไทย รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี “Amazing Thailand ” ผงาดในเวทีแข่งขัน Ice Hockey Australia สร้างประวัติศาสตร์ เป็นครั้งแรก ล้มแชมป์เจ้าบ้านทีมออสเตรเลียหลายสมัย คว้าถ้วยทองมาครองจากการแข่งขัน 13th International Peewee Tournament เมืองนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย
การแข่งขัน Ice Hockey Australia ครั้งที่ 13 โดย One Hockey Tournament ณ Hunting Ice Skating Stadium เมืองนิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย โดยมีทีมเข้าแข่งขันรวมทั้งหมด 8 ทีมจากนานาชาติ อาทิ Ironworks Steelers จากเมลเบิร์น ออสเตรเลีย, Ice Breakers จากนิวซีแลนด์, และ Swedish Hockey Academy (SHA) เป็นต้น โดยสำหรับประเทศไทย นักกีฬาเยาวชนฮ็อกกี้น้ำแข็งอายุไม่เกิน 13 ปี ได้รวมตัวกันเฉพาะกิจเป็นตัวแทนประเทศไทยในชื่อทีม Amazing Thailand เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันควบคู่กับการทำกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยภายใต้นโยบาย Youth Ice Hockey for Sport Tourism บนแนวคิด “PASS & PLAY with PRIDE โดยการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.)
สมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย(IHAT) รวมทั้งจากองค์กรเอกชนหลายสาขา ได้แก่ Thai Airways, SILKSPAN, Aston Martin, BMW Millenium, FOODLAND, EMDISTRICT, Audrey Cafe, Krispy Kreme Thailand, ลานสเก็ตน้ำแข็งทั้ง 4 ค่าย ได้แก่ IWIS , TIIHA, Subzero, The Rink
ทีมเยาวชนไทย Amazing Thailand มีผู้เล่นทั้งหมด 10 คน และผู้รักษาประตูจำนวน 2 คน รวมเป็น 12 คน โดยทีมกัปตันนำโดย เด็กชาย นราธิปพงศ์ จรูญสมิทธิ์ (วิ้นซ์) และรองกัปตันอีก 2 คนได้แก่ เด็กชายภิพิตต์ อภิธนาคุณ (ธามม์) เด็กชาย ธีธัช มงคลรัตนชาติ(ทีตั้น)
ผลการแข่งขันเริ่มตั้งแต่รอบเก็บคะแนนปรากฎว่าทีม Amazing Thailand ผ่านเข้ารอบมาด้วยคะแนนเป็นอันดับที่ 2 รองจากทีม Ironworks Steelers ของออสเตรเลีย ที่ทำคะแนนเต็มจากการชนะทุกทีม โดยทีม Amazing Thailand สามารถชนะคู่แข่งได้เกือบทุกทีม แต่พ่ายเพียงทีมเดียวคือ Ironworks Steelers ด้วยคะแนน 1:2 แต่ที่สุดในช่วง Semi Final ทีม Amazing Thailand ก็สามารถเอาชนะทีม Ice Breakers NZ ด้วยคะแนน 2:1 ทำให้ผ่านเข้าไปสู่การรอเข้าชิงที่ 1 ในรอบ Final กับ ทีม Ironworks Steelers ออสเตรเลีย ในที่สุด
เกมส์ชิงทองในรอบ Final ระหว่างทีม Ironworks Steelers แชมป์เก่าหลายสมัย และตัวเต็งที่ 1 เหรียญทองในครั้งนี้ กับทีม Amazing Thailand ซึ่งใหม่สดสำหรับการแข่งขันทัวร์นาเมนท์นี้
ปรากฎว่า เกมส์นี้ ดวลกันอย่างสุดมัน ก่อนจะเป็น ทีม Amazing Thailand ทีมตัวแทนจากประเทศไทย ที่สามารถเอาชนะ International Peewee ของออสเตรเลีย 2:1 ทำให้กลายเป็นทีมเยาวชนไทยทีมแรกที่ได้แชมป์ในทัวร์นาเม้นท์ระดับ International Peewee ของออสเตรเลีย ซึ่งหมายถึงการที่ชื่อของทีม Amazing Thailand และผู้เล่นทั้งหมดจะได้รับการสลักเพื่อจารึกชัยชนะลงบนฐานถ้วยรางวัล One Hockey Tournament ปี 2025
รวมทั้งผู้เล่นในทีม Amazing Thailand ยังได้รับรางวัล Most Value Player(MVP) ประจำทีม ได้แก่ เด็กชายชัญญชาติ อิทธิวรกุล(แพทริค) อีกด้วย
นางสาวจณิสตา จรูญสมิทธิ์ ผู้จัดการทีม Amazing Thailand กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมและภูมิใจในเยาวชนนักกีฬา ที่แม้จะมีโอกาสลงสนามซ้อมร่วมกันไม่มากนักแต่ทุกคนก็ทุ่มเทอย่างเต็มที่ และมุ่งหวังที่จะนำความภาคภูมิใจและนำถ้วยรางวัลกลับมาอย่างประเทศไทย นอกจากนี้ยังเชื่อมั่นว่าทีมเยาวชนไทยที่จะมาชิงแชมป์ในรุ่นต่อๆไปก็มีความสามารถไม่แพ้กัน หากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ก็จะมีโอกาสคว้าชัยชนะกลับมาได้อีกอย่างแน่นอน