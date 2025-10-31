สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบ นายปรเมศวร์ นายกเมืองพัทยา เชิญร่วมจัด เทควันโดคนพิการ ระดับนานาชาติ รายการ Heroes Taekwondo คาดมีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 3,500 คน รวมผู้ติดตาม ไม่ต่ำกว่า 12,000 คน
นายไมตรี คงเรือง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อ นายไมตรี คงเรือง ว่า ” ผมและคณะทำงาน เข้าปรึกษา ท่านปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา เพื่อเชิญเมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขัน Heroes Taekwondo ครั้งที่ 9 ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก (สนามกีฬาในร่มเมืองพัทยา) ซึ่งวางกำหนดการไว้ในช่วง 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569 ซึ่งคาดว่า จะมีนักกีฬาเทควันโดทั้งประเทศไทย และต่างประเทศ เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 3,500 กว่าคน (ปี 2568 ที่ผ่านมา 3200 กว่าคน จาก 29 ประเทศ)
ซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาร่วมงานเช่นผู้ปกครอง และครอบครัว ทั้งสิ้น ไม่ต่ำกว่า 12,000 คน จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หลายสิบล้านบาท ทั้งด้านที่พัก อาหาร สถานที่ท่องเที่ยว หรือบริการอื่นๆ ให้กับเมืองพัทยา
ในการแข่งขันรายการนี้ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ จะประสานสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ สหพันธ์กีฬาเทควันโดโลก รับรองผลการแข่งขัน สำหรับนักกีฬาเทควันโดคนพิการชาติต่างๆ ที่เข้าร่วม ให้ผลการแข่งขัน เป็นการเก็บคะแนนสะสมโลก เพื่อ Qualify สำหรับให้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ LA 2028 ต่อไป
ถือเป็นการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนากีฬาเทควันโด ทั้งคนปกติ และคนพิการในประเทศไทย พร้องชูธง การจัดการแข่งขันกีฬา คู่กับการท่องเที่ยว ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กับชุมชน และประเทศไทย นำสู่แนวทาง Sports and Tourism for All ต่อไป
ผู้บริหารกีฬาคนพิการยุคใหม่ ฉับไว เที่ยงตรง ลงมือทำ ทันต่อเหตุการณ์ อย่างมีมาตรฐาน