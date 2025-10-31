สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานของ นายพิชัย ชุณหวชิร อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ได้พยายามผลักดันและปูพื้นฐานมวยสากลในระดับยุวชน เยาวชน และประชาชน เพื่อต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ รวมถึงเป้าหมายสำคัญคือการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2028
เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุมผู้จัดการทีมและจับสลากประกบคู่ ในศึกมวยสากลรายการ “แทมเมอร์ ทัวร์นาเมนต์ 2025” ระหว่าง 29 ต.ค.-3พ.ย.นี้ ที่เมืองแทมเปเร่ ประเทศฟินแลนด์ โดยนักมวยสากลทีมชาติไทยจะลงแข่งในวันนี้ (31 ต.ค.)
ในรอบบ่ายมี 2 คู่ ได้แก่ รุ่น 60 กก. ศักดา รวมธรรม พบ จาค็อบ คาซ่า (ออสเตรเลีย), และรุ่น 75 กก. พีระพัฒน์ เยี่ยะสูงเนิน พบ ไฟล์ ชอว์ (อังกฤษ)
ส่วนรอบค่ำมีนักชกไทยลงแข่ง 6 คู่ ประกอบด้วยนักมวยหญิง 3 คู่ และชาย 3 คู่ ได้แก่ นักมวยหญิง
รุ่น 51 กก. จุฑามาศ รักสัตย์ พบ เคทลิน ไฟร์ส (ไอร์แลนด์), รุ่น 54 กก. ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง พบ นิโคล ไคลด์ (ไอร์แลนด์), รุ่น 65 กก. ธนัญญา สมนึก พบ เอล่า ทอมสโตน (อังกฤษ)
นักมวยชาย รุ่น 65 กก. คุณาธิป ปิดนุช พบ มูฮัมหมัด อูโน่ (ฝรั่งเศส), รุ่น 70 กก. บรรจง สินสิริ พบ ยาเหม็ด แฌมแมล (ฝรั่งเศส), รุ่น 80 กก. จักรพงษ์ ยมโคตร พบ มาร์ลอน เชฟฮอน (ออสเตรเลีย)
ด้าน มาเรียโน่ กอสซาเลส คอสเม่ หัวหน้าผู้ฝึกสอนมวยสากลทีมชาติไทยชาวคิวบา เปิดเผยว่า อากาศที่ประเทศฟินแลนด์หนาวมาก จึงกำชับให้นักมวยทุกคนรักษาความอบอุ่นของร่างกายตลอดเวลา ส่วนแผนการชกในวันนี้ให้ทุกคนทำตามที่ฝึกซ้อมมา เชื่อมั่นว่าจะสามารถทำผลงานได้ดี พร้อมกำชับให้ทุกคนเล่นอย่างเพลย์เซฟ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บก่อนศึกใหญ่ซีเกมส์
สำหรับสต๊าฟโค้ชมวยทีมชาติไทยชุดนี้ ประกอบด้วย ร.ต.สุบรรณ พันโนน, ร.ท.หญิง สุดาพร สีสอนดี และ จ.ส.อ.ฐวิกร สณฑ์สกุณา.