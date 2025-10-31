ยูเวนตุส สโมสรดังจาก เซเรีย อา อิตาลี ประกาศแต่งตั้ง ลูชาโน สปัลเล็ตติ เข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของสโมสรอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว

ก่อนหน้านี้ ยูเวนตุส เพิ่งสั่งปลด อิกอร์ ทูเดอร์ จากตำแหน่งดังกล่าวไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ หลังจากที่ผลงานของทัพม้าลายยังคงไม่ดีขึ้นในช่วงหลัง

และล่าสุดทางสโมสรได้ประกาศแต่งตั้งให้ ลูชาโน สปัลเล็ตติ อดีตกุนซือทีมชาติอิตาลี เข้ามาทำหน้าที่เฮดโค้ชคนใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการแล้ว

ทั้งนี้สปัลเล็ตติจะเข้ามาคุมทีมด้วยสัญญาระยะสั้นจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. ปี 2026 พร้อมรับค่าเหนื่อยราว 3 ล้านยูโร หรือ ประมาณ 112 ล้านบาท

