จากกรณีที่ปัญหาภายในสมาคมแบดมินตันไทย กับประเด็นที่ “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ 6 ของโลก ออกมาเปิดเผยว่า ถูกหักเบี้ยเลี้ยง จากการที่ไม่ได้เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามกำหนดของสมาคม เนื่องจากต้องเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศอยู่ตลอด

นอกจากนี้ พร้อมมีรายงานว่า นักกีฬาแบดมินตันระดับท็อปอย่าง “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ และ “เมย์” รัชนก อินทนนท์ ก็ถูกหักเบี้ยเลี้ยงในส่วนนี้ จากเงินหลักหมื่น เหลือหลักพัน

โดยในรายของ หมิว พรปวีณ์ ก่อนหน้านี้เธอตัดสินใจยื่นหนังสือเพื่อขอถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมส์ เนื่องจากไม่สบายใจกับการทำงานของฝ่ายพัฒนาของสมาคมแบดมินตัน ก่อนที่สุดท้ายจะกลับมารับใช้ทีมชาติอีกครั้ง เนื่องจากมีการเข้าพบ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี

ล่าสุด มีรายงานระบุว่า “บิ๊กป้อม” พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย เตรียมนัดนักกีฬา ที่ถูกหักเบี้ยเลี้ยงในส่วนดังกล่าว เพื่อมอบเงินชดเชยค่าเบี้ยเลี้ยง นำโดย วิว กุลวุฒิ, เมย์ รัชนก และ หมิว พรปวีณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายนนี้ ที่โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด รวมถึงจะมอบลูกแบดให้กับนักกีฬาซีเกมส์ทุกคน เพื่อใช้ในการฝึกซ้อม สำหรับมหกรรมซีเกมส์ ที่จะถึงนี้ด้วย

