คณะกรรมการ โอลิมปิคแห่งประเทศไทย เลือก สกาย กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล นักว่ายน้ำทีมชาติ และลูกชายของ เมทินี กิ่งโพยม นักแสดง-นางแบบ ชื่อดังเป็นผู้ถือธงไตรรงค์ ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา เอเชียน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เวลา 20:00 น. (ตามเวลาท้องถิ่นประเทศบาห์เรน)
สำหรับ สกาย กิ่งโพยม ชาร์พเพิร์ล นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย เริ่มต้นว่ายน้ำในการแข่งขันตั้งแต่อายุ 6 ขวบ ให้กับทีมว่ายน้ำธัญญปุระ/UWCT ที่ภูเก็ต ประเทศไทย

ในปี 2020 ขณะอายุ 11 ปี สกายได้ย้ายไปที่โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจ กรุงเทพฯ ด้วยทุนการศึกษาด้านกีฬาว่ายน้ำ โดยมีเจมส์ ก็อดดาร์ด อดีตนักกีฬาโอลิมปิกทีมชาติสหราชอาณาจักร 3 สมัย เป็นผู้ฝึกสอน

ผลงานการแข่งขัน
 สิงหาคม 2023 (อายุ 14 ปี): ชนะเหรียญทองในการแข่งขันรายการเดี่ยวผสม 200 เมตร และ 400 เมตร ที่การแข่งขันชิงแชมป์ฤดูร้อนของอังกฤษ

• ธันวาคม 2023 (อายุ 14 ปี): ชนะ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ที่การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (รุ่นอายุ) สระสั้น

• เมษายน 2024 (อายุ 14 ปี): ชนะเหรียญทองเดี่ยวผสม 400 เมตร และเหรียญทองแดงเดี่ยวผสม 200 เมตร ที่การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (รุ่นอายุ) สระยาว

• กรกฎาคม 2024 (อายุ 15 ปี): ชนะเหรียญเงินเดี่ยวผสม 200 เมตร และเหรียญทองแดงเดี่ยวผสม 400 เมตร ที่การแข่งขันชิงแชมป์ฤดูร้อนของอังกฤษ

• กันยายน 2024 (อายุ 15 ปี): ชนะ 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง ที่การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (รุ่นอายุ) สระสั้น

• ธันวาคม 2024 (อายุ 15 ปี): เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รุ่นอายุ) เป็นครั้งแรกในนามทีมนักกีฬาทีมชาติไทย (รุ่นเยาวชน) โดยสามารถคว้าเหรียญเงินในรายการเดี่ยวผสม 200 เมตร และ 400 เมตร รวมถึงอันดับ 4 ในรายการผีเสื้อ 200 เมตร (รุ่น 14-15 ปี)

• เมษายน 2025 (อายุ 15 ปี): ชนะ 3 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม (คะแนนรวมสูงสุด) ในรุ่นอายุ 16-18 ปี ที่การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สระยาว โดยทำสถิติใหม่ในรายการเดี่ยวผสม 200 เมตร และได้เหรียญทองในรายการเดี่ยวผสม 400 เมตร, เหรียญเงินฟรีสไตล์ 100 เมตร และเหรียญทองแดงผีเสื้อ 200 เมตร

• มิถุนายน 2025 (อายุ 16 ปี): คว้าเหรียญทองแดงในรายการเดี่ยวผสม 200 เมตร และฟรีสไตล์ 100 เมตร (รุ่น 16-18 ปี) และเหรียญทองในรายการผลัดฟรีสไตล์ 4×100 เมตร (ทีมผสม) ในการแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รุ่นอายุ) ที่สิงคโปร์

ปัจจุบัน สกาย ชาร์เพิลส์ กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมิลล์ฟิลด์ ในสหราชอาณาจักร โดยมีโค้ชเคียรอน ไปเปอร์ เป็นผู้ฝึกสอน

