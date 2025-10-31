รูเบน อโมริม เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดใจว่า ต้องการคุมทัพ “ปีศาจแดง” ไปอีกนาน พร้อมรับทีมอาจฟอร์มแผ่วลงในช่วงศึกแอฟริกา คัพ ออฟ เนชันส์
โดย อโมริม เข้ามาคุม แมนฯ ยูไนเต็ด เมื่อเดือน พ.ย. 2024 ถึงกระนั้นเจ้าตัวกลับพาทีมทำผลงานได้ไม่ดีนักในซีซั่นแรกด้วยการจบในอันดับ 15 ตารางพรีเมียร์ลีก และไร้แชมป์จนเกิดเป็นเสียงวิจารณ์อย่างหนัก
อย่างไรก็ตามในฤดูกาลนี้ “ปีศาจแดง” มีฟอร์มที่ดีขึ้นจนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 6 ตารางจนได้รับคำชมในวงกว้าง
ล่าสุดเจ้าตัวเผยความรู้สึกถึงการมาคุมทัพ แมนฯ ยูไนเต็ด ว่า “มันเป็นการเดินทาง การเดินทางอันยิ่งใหญ่ มันยากลำบาก มีทั้งช่วงเวลาที่ดี ช่วงเวลาที่เลวร้าย”
“ผมได้เรียนรู้มากมาย ซึ่งสำคัญมาก ผมได้เรียนรู้ว่าแม้ในช่วงเวลาที่ย่ำแย่ ผมก็สามารถยึดมั่นในสิ่งที่ผมเชื่อ และนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกคนจะเข้าใจสิ่งนั้น”
“วันนี้ คำตอบแตกต่างจากสามสัปดาห์ที่แล้ว ดังนั้นการเข้าใจสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ การได้อยู่ที่นี่ถือเป็นหนึ่งในเกียรติยศที่สำคัญสุดในชีวิตของผม และผมต้องการอยู่ที่นี่ต่อไปอีกหลายปี”
นอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย 40 ปี ยังระบุเพิ่มเติมว่า ทีมอาจฟอร์มแผ่วลงในช่วง แอฟริกา คัพ ออฟ เนชันส์ ที่จะขาดผู้เล่นหลักอย่าง ไบรอัน เอ็มเบอโม แนวรุกทีมชาติแคเมอรูน, อาหมัด ดิยัลโล ปีกทีมชาติไอวอรีโ คสต์ รวมทั้งนูสแซร์ มาซราวี กองหลังทีมชาติโมร็อกโก
“เรารู้เรื่องนี้กันดี และก็ได้เห็นนักเตะหลายคนในการฝึกซ้อมที่ทำได้ดี ซึ่งจะสามารถลงเล่นแทนได้ แต่เป็นเรื่องยากมากที่จะขาดนักเตะที่ซ้อมดี และเล่นดีในวันแข่งขัน อย่างไรก็ตามมีความจำเป็นจะต้องเปิดโอกาสให้นักเตะที่มีอยู่ลงเล่นในรูปแบบที่เราอยากให้เขาเล่น ถึงแม้ว่าจะต้องเปลี่ยนนักเตะไปแต่ไอเดีย และโมเมนตัมของทีมจะไม่เปลี่ยนอย่างแน่นอน”