เดโช ป.บริรักษ์ อาสัยความยาว ดักจังหวะสอง ก่อนเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนน สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง ไปแบบสนุก ล้างตาได้สำเร็จ ในศึกONE ลุมพินี 131
ศึก ONE ลุมพินี 131 ถ่ายทอดสดจากเวทีลุมพินี (รามอินทรา) เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 โดยนักมวยทั้ง 24 ชีวิต ผ่านการชั่งน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายเป็นที่เรียบร้อย และจะสู้กันในพิกัดน้ำหนักตามที่ตกลงไว้ตามด้านล่าง
คู่เอกของรายการเปิดศึกรีแมตช์เดือดระหว่าง “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” กำปั้นหมัดโหด นักชกวัย 29 ปี จากมหาสารคาม ดวลแกร่งกับคู่ปรับเก่า “เดโช ป.บริรักษ์” มวยหน่วยก้านดีวัย 22 ปี จากสงขลา ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)
สำหรับภาคแรกระหว่าง “เดโช” และ “สุริยันต์เล็ก” เกิดขึ้นในศึก ONE ลุมพินี 124 เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งผลการแข่งขันในวันนั้นเป็นทางด้าน “เดโช” ที่พ่ายคะแนนเอกฉันท์ไปอย่างน่าเจ็บใจ หลังพลาดถูกอัดร่วง 2 นับในยกสุดท้าย
ผลปรากฎว่า ยกแรกทั้งคู่ต่างระวังตัว ไม่เร่งเกมมากนัก เข้ายกสอง สุริยันต์เล็ก เป็นฝ่ายเดินเข้าใส่ ขณะที่ เดโช ยาวกว่ายังดักจังหวะสองได้ดี ยกสุดท้าย สุริยันต์เล็ก ยังคงเดินเร่งหวังปิดเกม แต่ดูเหมือนปลายยกจะเดินเข้าไปโดน สุดท้ายครบ 3 ยก ผู้ตัดสินชูมือให้ เดโช เป็นฝ่ายชนะคะแนนล้างตาได้สำเร็จ