อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล ยืนยันว่า เขายังไม่ได้สนใจเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสร โดยตอนนี้มุ่งแค่การพาทีมกลับมาคว้าชัยชนะให้ได้อีกครั้งก่อน

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า ลิเวอร์พูล กำลังเปิดเจรจาในเรื่องการขยายสัญญาฉบับใหม่ให้แก่ ชล็อต เฮดโค้ชของพวกเขา เนื่องจากว่า พวกเขามองว่า เฮดโค้ชวัย 47 ปีรายนี้จะเป็นคนพาสโมสรไปสู่ความสำเร็จได้ในอนาคต

ทว่า “ฟุตบอล อินไซเดอร์” เผย การเจรจาดังกล่าวถูกระงับเอาไว้แล้ว เนื่องจากสถานการณ์ และผลงานของเขากับ ลิเวอร์พูล ในเวลานี้เป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่จะพูดคุยในประเด็นดังกล่าว

ล่าสุด ชล็อต กล่าวถึงเรื่องการต่อสัญญาใหม่กับทีมว่า “นี่เป็นคำถามสุดท้ายที่ผมคาดหวังไว้ ผมมุ่งเน้นไปที่การพาลิเวอร์พูลกลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะ นั่นคือคำตอบแรกของผม และคำตอบที่สองของผม การเจรจาสัญญา แม้ว่าจะมีการเจรจาแล้ว เราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ที่นี่ เรามาเริ่มต้นชัยชนะกันก่อน นั่นคือเป้าหมายหลักของผม”

ส่วนความพร้อมก่อนกับ แอสตัน วิลลา วันที่ 1 พ.ย. ชล็อต ยืนยันว่า ไรอัน กราเฟนแบร์ก กองกลางคนสำคัญกลับมาซ้อม และลุ้นลงช่วยทีม ทว่า อลิสซอน เบ็คเกอร์ และอเล็กซานเดอร์ อิซัก ยังไม่ฟิต และจะพลาดลงสนามแน่นอนแล้ว

