ทัพนักกีฬาไทย คว้า 15 เหรียญทอง จบอันดับ 5 เอเชียน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 พร้อมยึดเบอร์ 1 อาเซียน ส่วน จีน ครองเจ้าเหรียญทอง กวาดไป 63 เหรียญทอง
มหกรรมกีฬาเอเชียน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ที่ประเทศบาห์เรน ปิดฉากแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568 โดยเมื่อค่ำวันที่ 30 ตุลาคม 2568 มิยู ชูซุกิ นักกีฬายูยิตสูสาวทีมชาติไทย คว้าเหรียญทองส่งท้ายให้ทัพไทย โดยทำได้จากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 48 กิโลกรัม นอกจากนี้ นักกีฬาต่อสู้ของไทย อย่าง มวยปล้ำชายหาดหญิง กนกกร ดวงจิตร ก็คว้าเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. และยูโด เพชรธันวา ร่มโพธิ์ ได้เหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กิโลกรัม ขณะที่ฟุตซอลชายไทย คว้าเหรียญทองแดงมาครอง โดยรอบชิงอันดับ 3 ทีมชาติไทย ชนะ ทีมชาติอุซเบกิสถาน 6-2
สรุปผลงานทัพนักกีฬาเยาวชนไทย ช่วยกันคว้ามาได้ทั้งหมด 15 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน 18 เหรียญทองแดง จบอันดับ 5 ตารางเหรียญรางวัลรวม ส่วนอันดับ 1 เป็นของ จีน 63 เหรียญทอง 49 เหรียญเงิน 35 เหรียญทองแดง อันดับ 2 อุซเบกิสถาน 37 เหรียญทอง 16 เหรียญเงิน 28 เหรียญทองแดง อันดับ 3 คาซัคสถาน 24 เหรียญทอง 29 เหรียญเงิน 40 เหรียญทองแดง อันดับ 4 อิหร่าน 22 เหรียญทอง 18 เหรียญเงิน 36 เหรียญทองแดง ขณะที่ชาติอื่น ๆ อย่าง อินเดีย ได้ 13 เหรียญทอง 18 เหรียญเงิน 17 เหรียญทองแดง จบอันดับ 6 ส่วน เกาหลีใต้ 7 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 11 เหรียญทองแดง จบอันดับ 11 และ ญี่ปุ่น 4 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง จบอันดับ 16
ในส่วนของไทย งานกำกับดูแลและติดตามประเมินผลกีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้สรุปข้อมูลของทัพไทย โดยครั้งนี้ ส่งนักกีฬาเข้าร่วม 326 คน ใน 24 ชนิดกีฬา คว้ามาได้ 15 เหรียญทอง 15 เหรียญเงิน 18 เหรียญทองแดง จากเป้าหมายที่วางไว้ 22 เหรียญทอง ซึ่งการจบอันดับ 5 ตารางเหรียญรวม ทำให้เป็นเบอร์ 1 ของอาเซียนด้วย และจากรายการแข่งขันที่มีสถิติ 64 รายการ นักกีฬาไทย สามารถทำลายสถิติไปถึง 25 รายการ