สเปอร์ – AIS เตรียมยิงสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ศึก “ลอนดอนดาร์บี้แมตช์” ระหว่าง “ไก่เดือยทอง” ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ที่จะเปิดบ้านพบกับ “สิงห์บลูส์” เชลซี ที่ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ สเตเดียม ในคืนวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน) ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY 506 (MONOMAX6)
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เดินทางเข้าสู่สัปดาห์ที่ 10 ของการแข่งขัน พร้อมแข่งขันครบ 10 คู่ ตั้งแต่วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2568 โดยสถานการณ์ตอนนี้ หัวตารางต้องบอกว่า “ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล นำฉลุยทิ้งห่างคู่แข่งถึง 4 แต้มเข้าไปแล้ว
ส่วนบิ๊กแมตช์ที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้ เป็นศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์ ระหว่าง “ไก่เดือยทอง” ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ทีมอันดับ 3 ของตาราง จะเปิดรังท็อตแนม ฮอตสเปอร์ สเตเดียม รับการมาเยือนของ “สิงห์บลูส์” เชลซี ทีมอันดับ 9 ในคืนวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 00.30 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน) รับชมได้ทาง AIS PLAY 506 (MONOMAX6)
สเปอร์ส หลังจากพลาดเกมก่อนที่พ่ายคาบ้านต่อแอสตัน วิลล่า ก็กลับมาสู่เส้นทางชัยชนะเมื่อบุกไปถล่มเอฟเวอร์ตันมาถึงถิ่น 3-0 ทำให้พวกเขาแซงขึ้นมารั้งอันดับ 3 ของตารางได้สำเร็จ ตามหลังจ่าฝูงอยู่ 5 คะแนน โดยเกมนี้ โทมัส แฟรงก์ กุนซือชาวเดนมาร์ก จะกลับมาใช้ตัวหลักหลังจากที่ให้พักในเกมคาราบาว คัพ กลางสัปดาห์ อย่างเช่น คริสเตียน โรเมโร่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟ่น หรือโมฮาเหม็ด คูดุส
ด้านฝั่งเชลซี นัดล่าสุดพ่ายให้กับ ซันเดอร์แลนด์ แบบสุดช็อก 1-2 ทั้งๆ ที่เป็นฝ่ายขึ้นนำเร็วตั้งแต่ 4 นาทีแรก แต่มาเสียประตูในช่วงนาทีบาปทำให้พวกเขาแพ้ไปแล้ว 3 จาก 5 เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีก ซึ่งเกมนี้พวกเขาจะยังไม่มี โคล พาลเมอร์ ดาวเตะคนสำคัญที่ยังรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บ แต่ตัวหลักคนอื่นๆ ก็ยังอยู่กันพร้อมเพรียง ทั้งเชา เปโดร, เปโดร เนโต้, มอยเซส ไคเซโด้ และเอ็นโซ่ เฟร์นันเดซ
แม้ว่าผลงานของเชลซีในเวลานี้จะไม่สู้ดีนัก แต่สิ่งที่เหนือกว่าสเปอร์สคือสถิติการพบกัน โดยที่ผลงานการเจอกันก่อนหน้านี้ 66 ครั้งในพรีเมียร์ลีก เชลซีเป็นฝ่ายชนะได้ถึง 37 ครั้ง เสมอกัน 21 ครั้ง และสเปอร์สชนะแค่ 8 ครั้งเท่านั้น นอกจากนี้ 6 ครั้งหลังสุดที่เชลซีมาเยือนแพ้แค่หนเดียว และยังบุกมาเอาชนะได้ถึง 5 เกม ซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันที่สนามแห่งนี้ เชลซีบุกมาชนะได้ 4-3 เมื่อเดือนธันวาคมปีก่อน
แฟนลูกหนังสามารถเชียร์ทีมรักของตัวเอง ผ่านทาง AIS PLAY ด้วย แพ็กเกจ PLAY MONOMAX Standard ราคาพิเศษ! ที่เอไอเอสเท่านั้น รายเดือนเพียง 199 บาท นาน 12 รอบบิล (ปกติ 299 บาท) สมัครกด *899 โทรออก หรือคลิก https://m.ais.co.th/PLmapfb หรือรายปีสุดคุ้ม 1,999 บาท (ปกติ 2,999 บาท) สมัครกด *899*1 โทรออก หรือคลิก https://m.ais.co.th/PLyapfb ตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568
โปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 10 ของฤดูกาล ดังนี้
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568
22.00 น. คริสตัล พาเลซ พบ เบรนท์ฟอร์ด : AIS PLAY 504 (MONOMAX4)
22.00 น. ฟอเรสต์ พบ แมนฯ ยูไนเต็ด : AIS PLAY 505 (MONOMAX5)
22.00 น. เบิร์นลีย์ พบ อาร์เซน่อล : AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
22.00 น. ไบรท์ตัน พบ ลีดส์ : AIS PLAY 503 (MONOMAX3)
22.00 น. ฟูแล่ม พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน : AIS PLAY 507 (MONOMAX7)
00.30 น. (เช้ามืดวันที่ 2 พฤศจิกายน) สเปอร์ส พบ เชลซี : AIS PLAY 506 (MONOMAX6)
03.00 น. (เช้ามืดวันที่ 2 พฤศจิกายน) ลิเวอร์พูล พบ แอสตัน วิลล่า : AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568
21.00 น. เวสต์แฮม พบ นิวคาสเซิล : AIS PLAY 503 (MONOMAX3)
23.30 น. แมนฯ ซิตี้ พบ บอร์นมัธ : AIS PLAY 502 (MONOMAX2)
คืนวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2568
03.00 น. (เช้ามืดวันที่ 4 พฤศจิกายน) ซันเดอร์แลนด์ พบ เอฟเวอร์ตัน : AIS PLAY 504 (MONOMAX4)
#AIS #ดูพรีเมียร์ลีกที่AISPLAY #PremierLeague #พรีเมียร์ลีก #TottenhamHotspur #Chelsea #ท็อตแนมฮอตสเปอร์ #เชลซี