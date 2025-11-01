อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล ยอมรับว่า ปัญหาสำคัญของ “หงส์แดง” ในขณะนี้คือการที่ไม่สามารถทำประตูตามโอกาสที่มี พร้อมยันไม่เปลี่ยนแนวทางทำทีม
โดย ลิเวอร์พูล แชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกภายใต้การคุมทัพของ ชล็อต กำลังเจอวิกฤตผลงานหลังแพ้ถึง 6 จาก 7 นัดหลังสุดทุกรายการซึ่งนับในลีกอย่างเดียวพวกเขาปราชัยไป 4 นัดติดต่อกันแล้ว
ล่าสุด ชล็อต ยอมรับว่าทีมของเขากำลังมีปัญหาในเกมรุกซึ่งไม่สามารถทำประตูตามโอกาสที่สร้างขึ้น “โดยทั่วไปแล้ว ผมไม่คิดว่าปัญหาของเราคือการที่เราเสียโอกาสมากเกินไป ปัญหาของเราคือเราทำประตูไม่ได้ตามโอกาสที่เราสร้างขึ้น บอลเข้าประตูไปก็เลยเสียประตูเยอะ”
“ผมหาเหตุผลได้ 5 หรือ 6 ข้อว่าทำไมเราถึงอาจจะไม่ได้ชนะหรือแพ้มากเท่าปัจจุบัน แต่ทุกครั้งที่ผมบอกว่าไม่มีข้อแก้ตัวมากพอที่จะทำให้ฟอร์มดีเหมือนตอนนี้ ไม่ว่าผมจะหาข้อแก้ตัวมาได้ตั้ง 200 ข้อ แต่เมื่อคุณเป็น ลิเวอร์พูล คุณจะไม่มีทาง (แพ้ 6 จาก 7 เกม) ได้หรอก”
นอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย 47 ปียืนยันว่า จะไม่เปลี่ยนแนวทางทำทีมจากที่เน้นเกมรุกมาเป็นเน้นเกมรับ “มันขัดกับความเชื่อของผม แต่ในอดีตผมเคยชนะเกมที่ขัดกับความเชื่อของผม เช่น เกมเยือน แมนฯ ซิตี้ ผมเปิดใจยอมรับที่จะปรับตัวในบางสถานการณ์”