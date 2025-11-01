ONE Championship ปรับผังรายการ นาบิล อานาน แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เปลี่ยนคู่ชกไปเจอ ฮิโรมิ วาจิมะ อดีตแชมป์เควัน ชาวญี่ปุ่น ในศึก ONE 173 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลัง โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) จากเกาะอังกฤษ ได้รับบาดเจ็บต้องถอนตัว

โดยไฟต์นี้ของ นาบิล จะเป็นการชิมลางในรุ่นเฟเธอร์เวตครั้งแรก ชนเจ้าถิ่น “ฮิโรมิ” อดีตแชมป์ K-1 หลายสมัย ผู้ชำนาญกติกา อาสาขัดตาทัพแทน

สำหรับคู่มวยในศึก ONE 173 คู่เอกนำรายการเป็นศึก ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ พบ มาซาอากิ โนอิริ จากญี่ปุ่น, มวยไทยรุ่นฟลายเวต รถถัง จิตรเมืองนนท์ พบ น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย, มวยไทย รุ่นอะตอมเวต นาดากะ พบ นุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา, คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ทาเครุ เซกาวา พบ เดนิส พูริช, คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ พบ คานะ โมริโมโตะ

 

