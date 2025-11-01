ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง นักชกสาวไทยตัวความหวังเหรียญทองซีเกมส์ โชว์ฟอร์มสมราคา ชนะคะแนน นิโคล ไคลด์ นักชกไอร์แลนด์ 5-0 ในรุ่น 54 กก. หญิง ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบ อาย่า แฮมดี้ จากฝรั่งเศส มีเหรียญทองแดงตุนไว้แน่นอน เช่นเดียวกับรุ่น 60 กก. ศักดา รวมธรรม ที่ชนะคะแนน จาค็อบ คาซ่า จากออสเตรเลีย 4-1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบ ลีโอนาร์โด วู้ด จากอังกฤษ ในศึกมวยสากลรายการ “แทมเมอร์ ทัวร์นาเมนต์ 2025” ที่เมืองแทมเปเร่ ประเทศฟินแลนด์
โดยเมื่อคืนวันที่ 31 ต.ค. ที่ผ่านมา มีนักมวยสากลทีมชาติไทยลงแข่งขันทั้งหมด 8 คู่ ผลการแข่งขันมีดังนี้
รุ่น 60 กก. ศักดา รวมธรรม ชนะคะแนน จาค็อบ คาซ่า (ออสเตรเลีย) 4-1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบ ลีโอนาร์โด วู้ด (อังกฤษ), รุ่น 75 กก. พีระพัฒน์ เยี่ยะสูงเนิน แพ้ RSC ไฟล์ ชอว์ (อังกฤษ) ยกที่ 2
รุ่น 51 กก. หญิง จุฑามาศ รักสัตย์ แพ้คะแนน เคทลิน ไฟร์ส (ไอร์แลนด์) 0-5, รุ่น 54 กก. หญิง ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง ชนะคะแนน นิโคล ไคลด์ (ไอร์แลนด์) 5-0 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบ อาย่า แฮมดี้ (ฝรั่งเศส), รุ่น 65 กก. หญิง ธนัญญา สมนึก แพ้คะแนน เอล่า ทอมสโตน (อังกฤษ) 1-3, รุ่น 65 กก. ชาย คุณาธิป ปิดนุช แพ้คะแนน มูฮัมหมัด อูโน่ (ฝรั่งเศส) 0-5
รุ่น 70 กก. บรรจง สินสิริ แพ้คะแนน ยาเหม็ด แฌมแมล (ฝรั่งเศส) 1-4, รุ่น 80 กก. จักรพงษ์ ยมโคตร แพ้คะแนน มาร์ลอน เชฟฮอน (ออสเตรเลีย) 1-4