จากกรณีที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 มีมติให้ย้ายการแข่งขันฟุตบอลชาย รอบแรก กลุ่มเอ ซึ่งมีทัพ “ช้างศึก” ทีมชาติไทย ร่วมกลุ่มกับ กัมพูชา และติมอร์ เลสเต กลับมาเตะที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน จากเดิมที่ก่อนหน้านี้ประกาศว่าจะเล่นที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ จ.สงขลา
ล่าสุด “ท้าวดักแด้” ไทยแลนด์ คำทอง หรือชื่อเดิม บัญชา คำทอง กองเชียร์ทีมชาติไทย ที่มักร่วมติดตามเดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทย ในหลาย ๆ ทัวร์นาเมนต์ อย่างต่อเนื่อง ได้ออกมาโพสต์ข้อความบนเฟสบุ๊ก Thailand Dakdae ตัดพ้อถึงโปรแกรมการแข่งขันที่ไม่แน่นอน โดยตนเองนั้นเสียเงินค่าเครื่องบิน และที่พัก ไปเรียบร้อยแล้ว
โดย “ท้าวดักแด้” ระบุว่า “ซีเกมส์ยังไม่เริ่ม จ่ายเงินไปแล้ว 8,000 บาท (เครื่องบิน+ที่พักสงขลา คืนไม่ได้ด้วย) เฮ้อจะย้ายอีกไหมน้อ? จะเบิกกะใครน้อ?อีกแล้วหราาาา”