สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ กลับมาจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบรายการ Thailand Open Fencing Championships 2025 ชิงถ้วยพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี หลังจากที่ห่างหายไปนานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบการสถาปนาสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ครบรอบ 60 ปี และเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาฟันดาบทั้งในและต่างประเทศ ได้มีประสบการณ์การแข่งขัน, สามารถพัฒนามาตรฐานการเล่นที่สูงขึ้น โดยมีชิงชัยกันทั้งสิ้น 12 เหรียญทอง

สำหรับวันแรกของการแข่งขันมีการชิงชัยกันทั้งสิ้น 3 เหรียญทอง ในประเภทฟอยล์บุคคลชาย, เอเป้บุคคลหญิง และเซเบอร์บุคคลหญิง โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคึกคัก ไฮไลต์อยู่ที่ประเภทฟอยล์บุคคลชาย ที่มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 43 คน รวม 5 ชาติ และเป็น “เจ้านัน” นทกช หวังไพสิฐ มือ 1 ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ 2025 ที่ทำผลงานได้ดีมาตั้งแต่รอบแรก เอาชนะทุกคนในกลุ่ม 3 และทำคะแนนเป็นมือวางอันดับ 1 ของรายการ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแบบไม่แพ้ใคร โดยพบกับ จุง ฮยุน จากเกาหลีใต้

ผลปรากฏว่า เจ้านัน ต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์ 5 – 15 คะแนน ได้เพียงเหรียญเงิน ส่วนเหรียญทองแดง เป็นของ กิตติคม นุชประไพ จาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ โน กยูบิน จากเกาหลีใต้

ส่วนประเภทเซเบอร์บุคคลหญิง เหรียญทองเป็นของ ปุณญนุช พิทักษ์ดวงกมล ทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ 2025 ที่เอาชนะ ภีมภัสสร์ วงศ์ทองศรี จาก เมืองทอง เฟนซิ่ง อะคาเดมี ไปอย่างเฉียดฉิว 15 – 14 คะแนน ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ ต้นข้าว โพธิ์แก้ว และ อริสรา สมเผ่า ที่ลงแข่งขันในนามทีมชาติไทยเช่นกัน ในขณะที่ประเภทเอเป้บุคคลหญิง นักกีฬาจากเกาหลีใต้เหมาเหรียญรางวัลทั้งทอง, เงิน และทองแดง

สำหรับการชิงชัยในวันที่ 2 มี 3 เหรียญทอง ในประเภทเซเบอร์บุคคลชาย, เอเป้บุคคลชาย และฟอยล์บุคคลหญิง ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการแข่งขันได้ฟรีที่ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 2

