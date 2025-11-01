ลามีน ยามาล ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติสเปน และ บาร์เซโลน่า วัย 18 ปี ประกาศยุติความสัมพันธ์กับ นิกกี นิโคล แฟนสาว นักร้องดังชาวอาร์เจนติน่า เป็นที่เรียบร้อย ทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังหวานชื่นกันดี

ทั้งสองคบหากันเมื่อเดือนก.ย. โดยแรปเปอร์สาว อาร์เจนไตน์ เดินทางมาให้กำลังใจยามาล ที่สเปนบ่อยครั้ง อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ยามาล ยืนยันกับสื่อสเปนว่าได้เลิกรากับแฟนสาว แล้ว “เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว ไม่มีเรื่องการนอกใจ เราก็แค่แยกทางกัน สิ่งที่ปรากฎในสื่อไม่เป็นความจริง เราไม่มีใครนอกใจกัน”

ยามาล สมาชิกชุดแชมป์ยูโร ของทีมชาติสเปน ตกเป็นข่าวเรื่องชีวิตส่วนตัวอย่างต่อเนื่อง แถมยังมีปัญหากับ นักเตะ เรอัล มาดริด ในเกม เอล คลาสิโก หลังเจ้าตัวไปให้สัมภาษณ์พาดพิง ราชันชุดขาวก่อนเกม จนนำมาซึ่งรอยร้าวระหว่าง นักเตะบาร์เซโลน่า และ ดานี คาร์บาฆาล กองหลังเรอัล มาดริด และรุ่นพี่ทีมชาติสเปน

