ตะวันฉาย พีเคแสนชัยมวยไทยยิม หายจากอาการบาดเจ็บได้คิว พบกับ “หลิว เมิงหยาง” นักชกลีลาดีจากแดนมังกร ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต โดย ONE Championship จับขึ้นป้ายเป็นคู่เอกศึก ONE ลุมพินี 137 ที่เวทีราชดำเนินในวันศุกร์ที่ 19 ธ.ค.นี้

ก่อนหน้านี้ ตะวันฉาย และ หลิว เมิง หยาง ถูกประกบคู่ใน ONE ลุมพินี 126 เมื่อเดือน ก.. แต่เนื่องจากตะวันฉายได้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมจึงทำให้ต้องถอนชกไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งครั้งนั้น ชาโด้ สิงห์มาวิน ถูกใส่เป็นตัวแทนก่อนจะพ่ายให้นักชกจีนในกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิต

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
2

ตรวจหวย หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ชมสด
3

ตรวจสลากออมสิน 1/11/68 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี หวยออมสิน งวด 1 พฤศจิกายน 2568
4

แห่ชื่นชมทีมหมอ-พยาบาล คลอดเด็กแฝดบนรถ แฟนหวยไม่พลาดส่องเลขเด็ด
5

เกือบไม่ทัน! เลขเด็ด โปเตโต้ แฟนหวยหากันให้วุ่นงวดนี้กว่าจะเจอ เลขซ่อนอยู่
6

หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน เปิด สถิติหวย ย้อนหลัง10ปี เลขไหนเคยออก
7

อาลัยนักแสดงดัง จั่นเจา ที่หล่อที่สุดเสียชีวิต สื่อต่างแดนเผยภรรยาแจ้งข่าวเศร้า
8

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 31 ตุลาคม 2568
9

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 20 ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ใครตัดสินใจอยู่อย่าช้า
10

รวมหวย เลขมงคลพลาดไม่ได้ เลขสาวสุดอั้นคลอดในห้อง หวยมาแรง พ่อแก่เงินล้าน