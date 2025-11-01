ตะวันฉาย พีเคแสนชัยมวยไทยยิม หายจากอาการบาดเจ็บได้คิว พบกับ “หลิว เมิงหยาง” นักชกลีลาดีจากแดนมังกร ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต โดย ONE Championship จับขึ้นป้ายเป็นคู่เอกศึก ONE ลุมพินี 137 ที่เวทีราชดำเนินในวันศุกร์ที่ 19 ธ.ค.นี้
ก่อนหน้านี้ ตะวันฉาย และ หลิว เมิง หยาง ถูกประกบคู่ใน ONE ลุมพินี 126 เมื่อเดือน ก.ย. แต่เนื่องจาก “ตะวันฉาย” ได้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมจึงทำให้ต้องถอนชกไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งครั้งนั้น ชาโด้ สิงห์มาวิน ถูกใส่เป็นตัวแทนก่อนจะพ่ายให้นักชกจีนในกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิต