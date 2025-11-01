พลิกไปพลิกมา แมนยู ไล่เจ๊า ฟอเรสต์ - ไม่แพ้ใครใน พรีเมียร์ลีก 4 นัดติด

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ออกนำก่อนสุดท้ายต้องมาไล่ตามตีเสมอ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-2 ทำสถิติไม่แพ้ใครพรีเมียร์ลีก 4 นัดติด

การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. คู่ที่น่าสนใจ “เจ้าป่า” น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เปิดสนาม ซิตี้ กราวด์ รับการมาเยือนของ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

เกมนี้เจ้าถิ่นส่ง มอร์แกน กิบส์-ไวต์, คัลลัม ฮัดสัน-โอดอย และอิกอร์ เชซุส นำทัพด้านทีมเยือนส่ง บรูโน แฟร์นานเดส, มาเตอุส คุนญา และไบรอัน เอ็มเบอโม เป็นแกนหลัก

Soccer Football – Premier League – Nottingham Forest v Manchester United – The City Ground, Nottingham, Britain – November 1, 2025 Manchester United’s Casemiro celebrates scoring their first goal with Matheus Cunha REUTERS/Chris Radburn EDITORIAL USE ONLY.

 

ผลปรากฏว่า เกมนี้พลิกไปพลิกมาเมื่อ แมนฯ ยูไนเต็ด ออกนำไปก่อน 1-0 จาก คาเซมิโร นาที 34 ทว่า ฟอเรสต์ มาแซงนำ 2-1 ในช่วงต้นครึ่งหลังจาก มอร์แกน กิบส์-ไวต์ นาที 48 และนิโคโล ซาโวนา นาที 50

Soccer Football – Premier League – Nottingham Forest v Manchester United – The City Ground, Nottingham, Britain – November 1, 2025 Nottingham Forest’s Morgan Gibbs-White scores their first goal REUTERS/Chris Radburn EDITORIAL USE ONLY.

 

ก่อนที่ อาหมัด ดิยัลโล จะมาตีเสมอ 2-2 ให้ทีมเยือนในนาที 81 จบเกมไปด้วยสกอร์ดังกล่าวแบ่งไปทีมละแต้ม

จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ แมนฯ ยูไนเต็ด ไม่แพ้ใครในลีก 4 นัดติดต่อกัน (ชนะ 3 เสมอ 1 นัด) มีเพิ่มเป็น 17 คะแนนจาก 10 นัดขึ้นมาอยู่อันดับ 5 ของตาราง ส่วน ฟอเรสต์ จบสถิติแพ้ในลีก 4 นัดรวดมีเพิ่มเป็น 6 คะแนนจาก 10 นัดอยู่อันดับ 18 ตาราง

 

ส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 คู่อื่นๆ

เบิร์นลีย์ 0-2 อาร์เซนอล

ไบรตัน 3-0 ลีดส์ ยูไนเต็ด

คริสตัล พาเลซ 2-0 เบรนต์ฟอร์ด

ฟูแลม 3-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
2

ยายดับ 2 ศพ เจ็บสาหัสอีก 2 พากันไปใช้คนละครึ่ง ขากลับกระบะตกถนนชนท่ออย่างแรง
3

แห่ยินดี พ่อเลี้ยงเมืองแพร่คนใหม่ เศรษฐีป้ายแดง ถูกรางวัลที่ 1 ชุด 5 ใบ รวย 30 ล้าน บอกเป็นเลขมงคล
4

แพทย์เฉลยแล้ว! "ตะเกียบไม้" หรือ "ตะเกียบสแตนเลส" แบบไหนดีกว่ากัน
5

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 20 ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ใครตัดสินใจอยู่อย่าช้า
6

ตรวจหวย หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ชมสด
7

พลิกไปพลิกมา แมนยู ไล่เจ๊า ฟอเรสต์ - ไม่แพ้ใครใน พรีเมียร์ลีก 4 นัดติด
8

เจ้าของบ้านผงะตกใจ เจอสาวหนีผัวเตะมาแอบอยู่ในบ้านครึ่งวัน สุดท้ายจบสวยยังไม่เลิกกัน
9

ตรวจสลากออมสิน 1/11/68 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี หวยออมสิน งวด 1 พฤศจิกายน 2568
10

จับสาวบัญชีวัย 28 ยักยอกเงินนายจ้าง 79 ล้าน สารภาพปั่นบาคาร่า