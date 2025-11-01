พลิกไปพลิกมา แมนยู ไล่เจ๊า ฟอเรสต์ - ไม่แพ้ใครใน พรีเมียร์ลีก 4 นัดติด

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ออกนำก่อนสุดท้ายต้องมาไล่ตามตีเสมอ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-2 ทำสถิติไม่แพ้ใครพรีเมียร์ลีก 4 นัดติด
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. คู่ที่น่าสนใจ “เจ้าป่า” น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ เปิดสนาม ซิตี้ กราวด์ รับการมาเยือนของ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
เกมนี้เจ้าถิ่นส่ง มอร์แกน กิบส์-ไวต์, คัลลัม ฮัดสัน-โอดอย และอิกอร์ เชซุส นำทัพด้านทีมเยือนส่ง บรูโน แฟร์นานเดส, มาเตอุส คุนญา และไบรอัน เอ็มเบอโม เป็นแกนหลัก
ผลปรากฏว่า เกมนี้พลิกไปพลิกมาเมื่อ แมนฯ ยูไนเต็ด ออกนำไปก่อน 1-0 จาก คาเซมิโร นาที 34 ทว่า ฟอเรสต์ มาแซงนำ 2-1 ในช่วงต้นครึ่งหลังจาก มอร์แกน กิบส์-ไวต์ นาที 48 และนิโคโล ซาโวนา นาที 50
ก่อนที่ อาหมัด ดิยัลโล จะมาตีเสมอ 2-2 ให้ทีมเยือนในนาที 81 จบเกมไปด้วยสกอร์ดังกล่าวแบ่งไปทีมละแต้ม
ส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 คู่อื่นๆ
เบิร์นลีย์ 0-2 อาร์เซนอล
ไบรตัน 3-0 ลีดส์ ยูไนเต็ด
คริสตัล พาเลซ 2-0 เบรนต์ฟอร์ด
ฟูแลม 3-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส