กริมสบี ทาวน์ ทีมในลีกทูของอังกฤษยืนยันว่า จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ กองหน้าลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ตอบตกลงมาเล่นให้ทีมชาติไทย ในฟีฟ่าเดย์เดือน พ.ย.

ก่อนหน้านี้ มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เผยข่าวดีว่า จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ ตอบรับเล่นให้ทีมชาติไทยแล้วในการแข่งขันช่วงปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ เดือน พ.ย. 2568 พร้อมเตรียมประสานเรื่องเอกสารทันที

ล่าสุด กริมสบี ทาวน์ ต้นสังกัดของ จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ ยืนยันว่า ดาวเตะวัย 21 ปีซึ่งมีคุณพ่อเป็นคนอังกฤษ และ คุณแม่ เป็นคนไทยได้ตอบรับในการเล่นให้ทัพ “ช้างศึก” ช่วงโปรแกรมฟีฟ่า เดย์ ครั้งต่อไปแล้ว

โดย ทีมชาติไทย มีโปรแกรมเปิดบ้านอุ่นเครื่องพบกับ สิงคโปร์ ในวันที่ 13 พ.ย. 2568 ต่อด้วยบุกไปเยือน ศรีลังกา ในศึกเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 5 วันที่ 18 พ.ย. 2568

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก : Grimsby Town Football Club

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
2

ยายดับ 2 ศพ เจ็บสาหัสอีก 2 พากันไปใช้คนละครึ่ง ขากลับกระบะตกถนนชนท่ออย่างแรง
3

แห่ยินดี พ่อเลี้ยงเมืองแพร่คนใหม่ เศรษฐีป้ายแดง ถูกรางวัลที่ 1 ชุด 5 ใบ รวย 30 ล้าน บอกเป็นเลขมงคล
4

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 20 ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ใครตัดสินใจอยู่อย่าช้า
5

แพทย์เฉลยแล้ว! "ตะเกียบไม้" หรือ "ตะเกียบสแตนเลส" แบบไหนดีกว่ากัน
6

ตรวจหวย หวยออกงวด 1 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ชมสด
7

จับสาวบัญชีวัย 28 ยักยอกเงินนายจ้าง 79 ล้าน สารภาพปั่นบาคาร่า
8

ตรวจสลากออมสิน 1/11/68 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี หวยออมสิน งวด 1 พฤศจิกายน 2568
9

ลูกหลานเฮลั่นบ้าน คุณยาย รอลุ้นรางวัลที่1มาทั้งชีวิต งวดนี้รวยใหญ่ 12 ล้าน ไม่ลำบากอีกแล้ว
10

ดวงรอบสัปดาห์ - แนวโน้มความน่าจะเป็นในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันที่ 2 พ.ย. - 8 พ.ย. 2568)เช็กดวงทรัพย์สินเงินทอง การท่องเที่ยวทางไกล การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง