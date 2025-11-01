กริมสบี ทาวน์ ทีมในลีกทูของอังกฤษยืนยันว่า จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ กองหน้าลูกครึ่งไทย-อังกฤษ ตอบตกลงมาเล่นให้ทีมชาติไทย ในฟีฟ่าเดย์เดือน พ.ย.
ก่อนหน้านี้ มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เผยข่าวดีว่า จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ ตอบรับเล่นให้ทีมชาติไทยแล้วในการแข่งขันช่วงปฏิทิน ฟีฟ่า เดย์ เดือน พ.ย. 2568 พร้อมเตรียมประสานเรื่องเอกสารทันที
ล่าสุด กริมสบี ทาวน์ ต้นสังกัดของ จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ ยืนยันว่า ดาวเตะวัย 21 ปีซึ่งมีคุณพ่อเป็นคนอังกฤษ และ คุณแม่ เป็นคนไทยได้ตอบรับในการเล่นให้ทัพ “ช้างศึก” ช่วงโปรแกรมฟีฟ่า เดย์ ครั้งต่อไปแล้ว
โดย ทีมชาติไทย มีโปรแกรมเปิดบ้านอุ่นเครื่องพบกับ สิงคโปร์ ในวันที่ 13 พ.ย. 2568 ต่อด้วยบุกไปเยือน ศรีลังกา ในศึกเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก นัดที่ 5 วันที่ 18 พ.ย. 2568
ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก : Grimsby Town Football Club