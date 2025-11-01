ชูเอา เปโดร สวมบทฮีโร่พา เชลซี คืนฟอร์มเก่งบุกเฉือน ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 1-0 ในศึกพรีเมียร์ลีกนัด ลอนดอน ดาร์บีแมตช์ พร้อมขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 4 ตาราง

การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. เป็นเกมนัด “ลอนดอน ดาร์บีแมตช์” โดย “ไก่เดือยทอง” ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ เปิดสนาม ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ สเตเดียม รับการมาเยือนของ “สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี

เกมนี้เจ้าถิ่นส่ง ชูเอา ปาลินญา, โมฮาเหม็ด คูดุส และร็องดัล โคโล มูอานี นำทัพด้านทีมเยือนจัด มอยเซส ไคเซโด, เอ็นโซ เฟร์นานเดซ และชูเอา เปโดร เป็นแกนหลัก

Soccer Football – Premier League – Tottenham Hotspur v Chelsea – Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain – November 1, 2025 Chelsea’s Joao Pedro celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY.

 

ผลปรากฏว่า เชลซี เป็นฝ่ายบุกเฉือนชนะไปได้ 1-0 จากประตูชัยของ ชูเอา เปโดร นาทีที่ 34

จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ “สิงโตน้ำเงินคราม” ที่แพ้คาบ้านมาต่อ ซันเดอร์แลนด์ นัดก่อนมีเพิ่มเป็น 17 คะแนนจาก 10 นัดขึ้นมาอยู่อันดับ 4 ตารางส่วน “ไก่เดือยทอง” หยุดอยู่ที่ 17 คะแนนจาก 10 นัดเข่นกันทว่าลูกได้เสียดีกว่าอยู่อันดับ 3 ตาราง

