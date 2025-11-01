ลิเวอร์พูล จบสถิติแพ้ในลีก 4 นัดรวดหลังเปิดบ้านเอาชนะ แอสตัน วิลลา พร้อมทะยานขึ้นอันดับ 3 ของศึกพรีเมียร์ลีกแล้ว
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 เมื่อวันที่ 1 พ.ย. เป็นเกมคู่สุดท้ายของวัน “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล แชมป์เก่าที่แพ้ในลีกมา 4 นัดติดก่อนหน้านี้เปิดสนาม แอนฟิลด์ รับการมาเยือนของ “สิงห์ผงาด” แอสตัน วิลลา ที่ชนะมา 4 นัดติดในลีก
เกมนี้เจ้าถิ่นส่ง โคกี กักโป, อูโก เอกีตีเก และโมฮาเหม็ด ซาลาห์ นำทัพด้านทีมเยือนวาง จอห์น แม็คกินส์, มอร์แกน โรเจอร์ส และโอลี วัตกินส์ เป็นแกนหลัก
ผลปรากฏว่า ลิเวอร์พูล เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ 2-0 จากประตูของ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ นาที 45+1 พร้อมเป็นประตูที่ 250 ของเขากับทีมรวมทุกรายการกับ ไรอัน กราเฟนแบร์ก นาที 58
จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ “หงส์แดง” จบสถิติแพ้ในลีก 4 นัดรวดแล้วโดยมีเพิ่มเป็น 18 คะแนนจาก 10 นัดแซงขึ้นมาอยู่อันดับ 3 ตารางส่วน “สิงห์ผงาด” หยุดอยู่ที่ 15 คะแนนจาก 10 นัดอยู่อันดับ 11 ตาราง
ผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีก อังกฤษคู่อื่นๆ
ไบรตัน 3-0 ลีดส์ ยูไนเต็ด
เบิร์นลีย์ 0-2 อาร์เซนอล
คริสตัล พาเลซ 2-0 เบรนต์ฟอร์ด
ฟูแลม 3-0 วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 0-1 เชลซี