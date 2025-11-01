อาร์เนอ ชล็อต เฮดโค้ช ลิเวอร์พูล รับ “หงส์แดง” มีโชคเข้าข้างในเกมเอาชนะ แอสตัน วิลลา 2-0 พร้อมเผยสุดปลื้มที่ โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ยิงให้ทีมครบ 250 ประตู

โดย ลิเวอร์พูล แชมป์เก่าจบสถิติแพ้ในลีก 4 นัดรวดหลังเปิดบ้านเอาชนะ แอสตัน วิลลา 2-0 ในเกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 เมื่อวันที่ 1 พ.ย.

จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ “หงส์แดง” มีเพิ่มเป็น 18 คะแนนจาก 10 นัดแซงขึ้นมาอยู่อันดับ 3 ตารางส่วน “สิงห์ผงาด” หยุดอยู่ที่ 15 คะแนนจาก 10 นัดอยู่อันดับ 11 ตาราง

Soccer Football – Premier League – Liverpool v Aston Villa – Anfield, Liverpool, Britain – November 1, 2025 Liverpool manager Arne Slot looks on REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY.

 

หลังเกม ชล็อต เผยถึงผลงานของทีมว่า “ช่องว่างมันแคบมากทุกเกม วันนี้หลังจาก 5 นาทีพวกเขายิงชนเสา เราไม่เสียประตูจากลูกตั้งเตะ ซึ่งก็เป็นประโยชน์ แต่เราก็โชคดีนิดหน่อย ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนัก ประตูที่สองของเราคือการแฉลบ”

“ตอนที่พวกเขายิงชนเสา นั่นคือโอกาสทองของพวกเขา 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทุกครั้งบอลจะเข้าประตู แต่ตอนนี้ไม่ ประตูที่สองของเราเป็นเพราะโชค ซึ่งเราไม่มีเลยในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา”

“ข้อดีของการขึ้นนำ 1-0 หรือ 2-0 คือคุณสามารถควบคุมเกมได้ดีขึ้นด้วยการครองบอลมากขึ้น แต่ถ้าคุณเสียประตู คุณต้องไล่ตาม เสี่ยง และถูกโต้กลับ”

“ผมคิดว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ในวันนี้รู้สึกถึงความสำคัญของเกม ทั้งนักเตะ และแฟนบอล เราแสดงให้เห็นถึงคาแรกเตอร์ และคว้าชัยชนะ”

นอกจากนั้นเฮดโค้ชวัย 47 ปียังพูดถึง โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ที่ยิงขึ้นนำในเกมนี้ และทำสถิติซัดให้ ลิเวอร์พูล ไปแล้ว 250 ลูกรวมทุกรายการว่า “มันเหลือเชื่อมากเมื่อคุณยิงได้ 250 ประตู ไม่ต้องพูดถึงสโมสรเดียวเลย นี่คือสิ่งที่เขาจะทำเสมอ”

