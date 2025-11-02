“เสี่ยฟลุ๊ค” ธนวัชร นิติกาญจนา ประธานสโมสร ราชบุรี เอฟซี โพสต์ข้อความชี้แจงเหตุการณ์ในเกมไทยลีก ที่ ราชบุรี เอฟซี เปิดบ้านพบ เชียงราย ยูไนเต็ด ต้องเลื่อนการแข่งขัน เนื่องจากฝนตกอย่างหนัก สุดท้ายผู้ควบคุมการแข่งขันจะประกาศให้เลื่อนการแข่งขันเกมนี้ ออกไป
ก่อนหน้านี้ “บิ๊กฮั่น” มิตติ ติยะไพรัช ประธานสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด ได้มีการออกมาโพสต์ตำหนิถึงการตัดสินใจเลื่อนการแข่งขันครั้งนี้ โดยมองว่าสภาพสนามยังสามารถเล่นได้ และฝนก็เริ่มเบาลงแล้ว ซึ่งการตัดสินใจแบบนี้ ขาดความเห็นอกเห็นใจ และไม่มีใครมารับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ส.ส.บุญยิ่ง นิติกาญจนา ในฐานะที่ปรึกษาสโมสรราชบุรี เอฟซี ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวของ บิ๊กฮั๋น พร้อมกับแคปชั่นว่า “กติกา คือ กติกา บ่นอะไรคะ” อีกด้วย
ล่าสุด”เสี่ยฟลุ๊ค” ธนวัชร นิติกาญจนา ประธานสโมสร ราชบุรี เอฟซี โพสต์ข้อความชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าว ระบุเข้าใจทุกฝ่าย แต่ทุกอย่างเป็นไปตามกฎระเบียบแม้จะมีบางสิ่งในกฎนั้นตนก็ไม่ได้เห็นด้วยไปทุกอย่าง
จากโพสต์ของประธานสโมสรราชมังกร ระบุว่า “ก็เข้าใจหลายๆฝ่ายนะครับจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น….
17:30น. 30นาทีก่อนแข่งฝนตกลงมาอย่างหนักเม็ดใหญ่มากๆ
18:00น. ผตส.ประเมินครั้งแรกว่าตามกฎจะให้เลื่อนออกไปก่อน30นาที
18:30น. นํ้านองมากแทบทุกพื้นที่ในสนามเพราะฝนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะเบาลง จึงเลื่อนออกไปอีก30นาที
19:00น. สนามก็ยังไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมแข่ง(ทางเราก็พยายามรีดนํ้ากันอย่างเต็มที่ พร้อมเตรียมทีมทาเส้นใหม่ เพราะที่ทาหายไปกับนํ้าหมดแล้ว)
ซึ่งหลังจาก30+30นาที ตามระเบียบเขียนไว้ว่าผตส.จะเป็นผู้ประเมินว่าสนามพร้อมจะแข่งหรือไม่ ถ้าแข่ง ทั้ง2ทีมต้องออกมาวอร์มอัพ เพื่อ ทำการแข่งขันในเวลา 19.30 น.
19:05 น.มีการประชุมร่วมแมตช์คอม ผู้ควบคุมผู้ตัดสิน ผู้ตัดสิน และทั้ง2ทีม ทางเราบอกว่ามีนํ้าขังหลายจุดแต่พร้อม ปฏิบัติตาม อีกทางหนึ่งบอกว่าใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย? แมตช์คอมจึงเชิญทั้งสองทีมออกจากที่ประชุม (โดยขอพิจารณากันเองภายใน)
19:20น. แมตช์คอมแจ้งทั้งสองทีมว่าให้เลื่อนการแข่งขันว่าด้วยระเบียบการแข่งขัน เพราะไม่พร้อมที่จะคิ๊กออฟเวลา 19:30 น.(ตามกฎ)
วันนี้… กฎระเบียบมันถูกเขียนมาแบบนี้ซึ่งก่อนฤดูกาลจะเริ่มทุกทีมก็รู้ดีว่ากฎคืออะไร ทุกคนก็เล่นภายใต้กฎกติกาเดียวกัน บางสิ่งอาจไม่ถูกใจ ซึ่งผมก็เห็นด้วยว่า 30 + 30 มันสั้นเกินไป (แต่เข้าใจว่าเอเอฟซีใช้ 30+30)
เราอาจควรที่นำเรื่องนี้มาหารือกันว่าต่อไปจะเป็น 60 + 30 หรือ 60 + 60 มั้ย? เพราะแต่ละประเทศก็มีบริบทแตกต่างกันไป และ เข้าใจว่าทีมเยือนมีค่าใช้จ่าย หรืออาจจะออกกฎเพิ่มเติมว่าทีมเหย้าจะต้องช่วยค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ (แล้วเขียนเป็นกฎระเบียบเลย)
ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์มากกว่าการที่มาพูดว่าเอื้อประโยชน์ให้ใคร !?!?!? ผมบอกตรงนี้เลยว่าทางเราพร้อมแข่ง เกมกลางสัปดาห์นักเตะตัวหลักของเรา7คนก็ไม่ได้เดินทางไปที่ลพบุรี เพราะถ้าต้องเลื่อนก็จะไปกระทบโปรแกรมในเลก1 เราเช่นกัน
อันนี้เพื่อเป็นฐานความเข้าใจตรงกันสำหรับฤดูกาล 2025/26 ถ้ามันผ่าน 30 + 30 และผู้ตัดสินประเมินแล้วว่าเล่นได้ก็ให้นักเตะออกมาวอร์มอัพและแข่งต่อภายใน30นาที แต่ ถ้าหลัง30+30 ผตส. ประเมินว่าแข่งไม่ได้ เป็นอันว่าสิ้นสุด คุณจะไปไลฟ์สด ครึ่งชั่วโมงหรือ 1 ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไร (ทีมไหนก็ไปบังคับผู้ประเมินไม่ได้)
ปล. ด้วยความเคารพครับเพราะผมก็ไม่ได้เป็นคนเขียนกฎระเบียบนี้ขึ้นมา ต้องกราบขอโทษพี่น้องแฟนบอลในสนามทุกท่านนะครับ”