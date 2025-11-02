กีฬาทางน้ำ โดยนายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำฯ เปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชน ภาคกลาง 1 เพื่อต่อยอดสู่ทีมชาติในอนาคต
ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต “โค้ชตึก”นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชน ภาคกลาง 1 พร้อมด้วย นายธนกร เนื่องคำมา ประธานภาค กีฬาว่ายน้ำ ภาคกลาง 1
กิจกรรมครั้งนี้มีนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนจากสโมสรต่างๆ ในภาคกลาง 1 ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจากการแข่งขันชิงแชมป์ภาคกลาง 1 ที่จังหวัดชลบุรี เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เข้าร่วมแคมป์ทั้งสิ้น 92 คน ระหว่างวันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. โดยน้องๆ จะได้รับความรู้จากวิทยากร อดีตนักกีฬาทีมชาติ มาสอนทักษะและเทคนิคในท่าต่างๆ พร้อมทั้งได้พบปะรุ่นพี่ทีมชาติเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
นายธนาวิชญ์ กล่าวว่า สมาคมได้สนับสนุนในเรื่องงบประมาณในการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนเพื่อต่อยอดการเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคต ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักกีฬาเข้าร่วมจำนวนมาก ถือเป็นความสำเร็จของภาคกลาง 1 ที่น่าจะเป็นผลดีกับตัวนักกีฬาด้วย โดยเฉพาะในระดับเยาวชนของประเทศถือเป็นเจ้าเหรียญทองซีเอจกรุ๊ปในอาเซียนมาต่อเนื่อง 2-3 ปี นั่นแสดงให้เห็นว่าภายใน 4-5 ปี นักกีฬากลุ่มนี้น่าจะขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ทีมชาติได้
ด้าน นายธนกร เนื่องคำมา ประธานภาค กีฬาว่ายน้ำ ภาคกลาง 1 กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อให้นักกีฬาได้มีการเชื่อมสัมพันธไมตรีต่อกัน ได้พัฒนาศักยภาพในระดับยุวชนสู่เยาวชน และเป็นตัวแทนทีมชาติในอนาคตต่อไป นอกจากนี้เรายังได้คาดหวังทั้งในส่วนของน้องๆ ที่จะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ จากรุ่นพี่ทีมชาติทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมไปถึงผู้ปกครองที่เราได้เชิญนักจิตวิทยาและนักกายภาพมาให้ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนผู้ฝึกสอนที่มีนักวิชาการมาอบรมความรู้ในการวางโปรแกรมฝึกซ้อมต่างๆ เพื่อที่ทั้งหมดจะได้พัฒนาไปพร้อมกัน