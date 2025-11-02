การแข่งขันแบดมินตันคนพิการ รายการ โพลีตรอน อินโดนีเซีย พารา แบดมินตัน อินเตอร์เนชั่นแนล 2025 ที่เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย

เมื่อ 2 พฤศจิกายน เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยมีนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศใน 3 ประเภท

ประเภทชายเดี่ยว คลาส SH6 “โปเต้” ณัฐพงษ์ มีชัย นักแบดมินตันคนพิการดีกรีทีมชาติไทย มือ 9 ของโลก พบกับ สิวารายัน โซไลมาไล มือ 5 ของโลกจากอินเดีย

ปรากฎว่าแมตช์นี้ต้องสู้กันถึงสามเกม ก่อนที่สุดท้ายจะเป็น โปเต้ ที่ปาดแซงเอาชนะไปได้ 2-1 เกม 8-21ม 21-15 และ 21-13 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ

ด้านประเภทหญิงเดี่ยว คลาส WH1 “ปุ๊” สุจิรัตน์ ปุกคำ มือ 19 ของโลก โค่น โต มาน เคย์ มือ 2 ของโลกจากเบลเยี่ยม 2 เกมรวด 21-13 และ 21-11 คว้าแชมป์มาครองได้อีกประเภท

ขณะที่หญิงคู่ คลาส WH 1 – WH 2 ปุ๊ สุจิรัตน์ จับคู่กับ อรอนงค์ พลายแก้ว แพ้ให้กับ โต มาน เคย์ จากเบลเยี่ยม ที่จับคู่กับ สวี่ ติงติง จากจีน 0-2 เกม 8-21 และ 12-21 คว้ารองแชมป์ไปครอง

