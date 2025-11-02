“เมย์” รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันมือ 9 ของโลก แสดงความเห็นหลังเกิดประเด็นเรื่องที่นักกีฬาแบดมินตันชุดซีเกมส์ ถูกหักเบี้ยเลี้ยง จากการที่ไม่ได้เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามกำหนดของสมาคม เนื่องจากต้องเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด “บิ๊กป้อม” พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ได้นัดนักกีฬาที่ถูกหักเบี้ยเลี้ยง ประกอบด้วย “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์, “เมย์” รัชนก อินทนนท์ และ “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ เพื่อพูดคุย รวมถึงมอบเงินเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬาด้วย

โดย “เมย์” รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันมือ 9 ของโลก เผยว่า “ในตัวเมย์เองก็รู้สึกน้อยใจในสิ่งที่เขาทำมา ไม่ว่าจะเกิดจากปัญหาอะไรก็ตาม เพราะตัวเมย์ก็เล่นซีเกมส์ มหกรรมต่างๆไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลย และซีเกมส์ปีนี้เราเป็นเจ้าภาพ มันไม่ควรมีเรื่องแบบนี้

การที่สนับสนุนนักกีฬาอย่างเต็มที่กับการที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มันสำคัญมาก เพราะเราเล่นในบ้านของเราด้วย ซึ่งซีเกมส์ครั้งนี้มันอาจเป็นครั้งสุดท้ายของเมย์ก็ได้ ทำไมเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วย ก็ไม่อยากให้เกิด และบางอย่างซึ่งตัวเมย์เองไม่เคยได้คำตอบ

อย่างการที่ชื่อตกหล่นในการแข่งขันที่อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นรายการใหญ่ แล้วเมย์ต้องมากังวลกับการเวิลด์ทัวร์ ทำให้ตัวเองรู้สึกว่ายังหาคำตอบไม่ได้ ตั้งแต่เมย์เล่นแบดมาจนจะเลิกอยู่แล้วไม่อยากให้มีปัญหาหรือนิ่งเฉยกับปัญหาที่เราเจอ หรือไม่ว่าใครเจอก็ตาม เพราะมันส่งผลให้วงการแบดไม่มีความน่าเชื่อถือ”

