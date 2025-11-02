สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการใหญ่ “PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์” ที่คัดเอาสุดยอดนักหวดเข้ามาแข่งขันในรอบมาสเตอร์ ประจำปี 2568 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ สมาคมกีฬาลอนเทนนิสฯ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 2-7 พ.ย. 2568 และเมื่อวันที่ 2 พ.ย. ประเดิมด้วยการแข่งขันของรุ่นอายุไม่เกิน 8, 12 และ 16 ปี
ในแต่ละรุ่นอายุ จะแข่งขันรอบแรกแบบแบ่งกลุ่มพบกันหมดในกลุ่ม นักกีฬาที่มีคะแนนอันดับ 1 และ 2 ของกลุ่ม ได้ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ (น็อกเอาท์) ต่อไป
ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี กลุ่ม เอ พบกันหมด แมทช์แรก พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจร นักหวด กทม. ดีกรีเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเดิมคว้าชัยด้วยการเอาชนะ อารีรัตน์ เดชเพชร นักหวดร่วมกลุ่มจากสมุทรสาคร ได้ทั้ง 2 เซต ด้วยสกอร์ 6-0 และ 6-4 เปิดหัวรายการให้ตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยม
ทางด้านประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี กลุ่ม เอ พบกันหมด แมทช์แรก กาญจน์นเรศร์ ครูศากยวงศ์ จากชุมพร เรียกฟอร์มเก่งออกมาปราบ กฤษฎิ์ นิ่มวชิระสุนทร จาก กทม. 2-0 เซต 5-4 ไทเบรก 8-6 และ 4-0 ตุนชัยชนะแมทช์แรกไว้ได้สำเร็จ
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชายเดี่ยว กลุ่ม เอ ภวัต ตั้งตระกูลวงศ์ (กทม.) ชนะ วิวิศน์ โฆษิตชัยวัฒน์ (ปทุมธานี) 1-4, 5-4(5) และ 10-8 กลุ่ม บี วัชรพล แก้วศิริ (ลำปาง) ชนะ ปุณณวิทย์ โรจน์ธสุวรรณ (เพชรบุรี) 4-2, 4-0
กลุ่ม ซี กฤศฐภณ ทำใหม (ขอนแก่น) ชนะ อชิรา รักษาศิลป์ (เชียงราย) 1-4, 4-1 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7 กลุ่ม ดี ภากัณฑ์ชนะ พัฒนนวพงศ์ (เพชรบูรณ์) ชนะ กฤดิพรรธน์ มากมณี (ชุมพร) 4-1, 4-5(3) และซูเปอร์ไทเบรก 10-2
หญิงเดี่ยว กลุ่ม เอ เกวลิน เอื้อธนวันต์ (ชุมพร) ชนะ ณภิศฌยาณ์ จันทร์เพชร (ตรัง) 5-4(5), 4-0 กลุ่ม บี พรนัชชา ประจันบาล (กทม.) ชนะ ปริยาพรรณ ลอยชื่น (ลำปาง) 4-0, 4-0
กลุ่ม ซี คณินพิชญ์ วโรภาษ (กทม.) ชนะ เชอร์เบลล์ เวโรนิก้า หาญวิชัยกูล (นนทบุรี) 4-0, 4-0 กลุ่ม ดี ภัทรดา เสียงเสนาะ (นครปฐม) ชนะ ภคพร พิมพรัตน์ (ขอนแก่น) 4-0, 4-1