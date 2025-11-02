การแข่งขันกีฬาฟันดาบ รายการ Thailand Open Fencing Championships 2025 ชิงถ้วยพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบการสถาปนาสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ครบรอบ 60 ปี และเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาฟันดาบทั้งในและต่างประเทศ ได้มีประสบการณ์การแข่งขัน, สามารถพัฒนามาตรฐานการเล่นที่สูงขึ้น โดยมี ชิงชัยกันทั้งสิ้น 12 เหรียญทอง
หลังจบวันแรกของการแข่งขัน เกาหลีใต้ นำอยู่ที่ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง ในขณะประเทศไทย มีอยู่ที่ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
สำหรับวันนี้มีการชิงชัยกันทั้งสิ้น 3 เหรียญทอง ในประเภทเซเบอร์บุคคลชาย, เอเป้บุคคลชาย และฟอยล์บุคคลหญิง
ไฮไลต์อยู่ที่ประเภทฟอยล์บุคคลหญิง “น้องแชท” ชญาดา สมิทธิสุกุล หนึ่งเดียวของนักกีฬา ฟันดาบทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่เข้ามาสู่รอบนี้ โดยทำผลงานจากรอบแรกมาเป็นอันดับ 7 ของรายการและทำได้ยอดเยี่ยมในการปราบมือ 2 ของรายการจากเกาหลีใต้ในรอบ 8 คนสุดท้าย ไปแบบสุดมัน 15 – 14 คะแนน
ส่วนในรอบชิงชนะเลิศพบกับ คิม โซ จุง จากเกาหลีใต้ มือ 1 ของรายการ ปรากฏว่า “น้องแชท” ต้านทานความแข็งแกร่งจากเจ้าของเหรียญทองไม่ไหว พ่ายไปด้วยสกอร์ 6 – 15 คะแนน ได้เพียงเหรียญเงิน ในขณะที่เหรียญทองแดงเป็นของ หว่อง ทาเทียน่า ยู รง จากสิงคโปร์ และ คิม ซี อยุน จากเกาหลีใต้
ส่วนประเภทเซเบอร์บุคคลชาย ที่มี เรืออากาศตรี วรกันต์ ศรีนวลนัด มือ 1 ทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่แล้วนำทัพสู้ศึกในครั้งนี้ ผลการแข่งขันรอบคัดเลือก “หมวดวรกันต์” ไม่แพ้ใคร ชนะเรียบ ทั้ง 6 คน เข้ามาเป็นมือวางอันดับ 2 ของรายการ จนมาถึงในรอบชิงชนะเลิศต้องชิงดำกับนักดาบรุ่นน้องอย่าง เดวิส ฮาเทล หนุ่มเชื้อชาติอเมริกันที่เล่นให้กับ ฟอลค่อน เฟนซิ่ง อะคาเด
มี ผลปรากฏว่า “หมวดวรกันต์” เอาชนะไปแบบสบายมือ คว้าเหรียญทองไปครองด้วยสกอร์ 15 – 8 คะแนน ในขณะที่ เดวิส ฮาเทล ได้เพียงเหรียญเงินส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ ปณชัย วิริยะตั้งสกุล เพื่อนร่วมทีมชาติไทย และ ศุภากร ไชยนาเคนทร์ จาก เมืองทอง เฟนซิ่ง อะคาเดมี
สำหรับวันต่อไปจะเริ่มการแข่งขันประเภททีม มีชิงชัยกัน 3 เหรียญทอง พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน ในประเภทเซเบอร์ทีมหญิง, เอเป้ทีมหญิง และฟอยล์ทีมชาย ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการแข่งขันได้ฟรีที่ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ชั้น 3