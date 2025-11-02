วูล์ฟแฮมป์ตัน สโมสรจากพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ สั่งปลด วิเตอร์ เปไรรา พ้นจากตำแหน่งผู้จัดการของทีมแล้ว หลังจากพวกเขายังไม่ชนะในลีกแม้แต่เกมเดียว

วูล์ฟแฮมป์ตัน เพิ่งจะพ่ายต่อ ฟูแลม ไป 0-3 ในการแข่งขันเมื่อวันที่ 1 พ.ย. และเป็นความพ่ายแพ้นัดที่ 8 ของพวกเขาในพรีเมียร์ ลีก ฤดูกาลนี้

และเมื่อนับรวมทั้งหมด 10 นัดที่ผ่านมา พวกเขายังไม่ชนะใครในลีก และเก็บไปได้แค่ 2 แต้ม พร้อมกับรั้งอันดับสุดท้ายของตารางคะแนน

ทำให้ล่าสุดทางสโมสรได้สั่งปลด วิเตอร์ เปไรรา พ้นจากตำแหน่งกุนซือเรียบร้อยแล้ว โดยระหว่างนี้จะให้ เจมส์ คอลลินส์ กับ ริชาร์ด วอลเกอร์ ซึ่งเป็นเฮดโค้ชทีมรุ่น ยู-21 และ ยู-18 ของสโมสรช่วยกันคุมซ้อมแทน ระหว่างที่สโมสรจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการ

