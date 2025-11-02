เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ แบ๊กขวาของ เรอัล มาดริด เผยกับ ไพรม์ วิดีโอ สปอร์ต ถึงการที่จะต้องเจอกับทีมเก่าอย่าง ลิเวอร์พูล ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก

ลิเวอร์พูล กำลังจะเปิดสนามแอนฟิลด์ พบกับ เรอัล มาดริด ในเกมยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบ ลีกเฟส ในวันที่ 4 พ.ย. นี้

และทาง เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ แบ๊กขวาชาวอังกฤษที่เพิ่งย้ายจาก ลิเวอร์พูล ไปอยู่กับ เรอัล มาดริด ในฤดูกาลนี้ ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงการที่ต้องกลับไปเจอทีมเก่าว่า

“ไม่ว่าผมจะได้รับการต้อนรับแบบไหน จากการตัดสินใจของแฟนบอล ผมจะยังรักสโมสรเสมอ ผมจะยังเป็นแฟนบอลของสโมสรเสมอ”

“ผมขอบคุณเสมอสำหรับโอกาสและสิ่งที่เราเคยทำสำเร็จด้วยกัน พวกเขาจะอยู่กับผมตลอดไป ไม่ว่าอะไรก็ตาม ความรู้สึกของผมจะที่มีต่อลิเวอร์พูลจะไม่เปลี่ยนไป”

“ผมมีความทรจำมากมายที่นั่นซึ่งมันจะอยู่กับผมไปทั้งชีวิต ไม่ว่าผมจะได้รับการต้อนรับแบบไหน สิ่งนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลง”

