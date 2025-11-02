ศึกลูกหนังขาสั้น “ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025” รอบ 16 ทีมสุดท้าย ใส่สุดมันทุกคู่ ก่อนส่งตั๋วให้ 8 ทีมแข้งเทพ ทะลุไปดวลกันต่อ ที่ สนามศุภชลาศัย วันอังคาร 4 พฤศจิกายนนี้
ศึกลูกหนังขาสั้น ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 รอบ 16 ทีมสุดท้าย โดยเปิดสนามฟาดแข้ง 2 วันเต็ม จนได้ 8 ทีมฟอร์มเยี่ยมคว้าตั๋วไปดวลกันต่อ ที่ สนามศุภชลาศัย
ในรอบ 16 ทีมสุดท้าย โปรแกรมวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 วัยรุ่นบางน้ำเปรี้ยว รร.หมอนทองวิทยา เบียดเอาชนะ รร.อัสสัมชัญธนบุรี (4-3) ขณะที่ลูกแม่รำเพย รร.เทพศิรินทร์ ถล่ม รร.ขัติยะวงษา (4-1) ส่วนแข้งเทพ รร.วิชูทิศ เฉือน รร.โพธิ์ธาตุประชาสรรค์ (4-2) และ รร.สารวิทยา พ่ายให้กับ รร.อัสสัมชัญศรีราชา (1-3)
ผลการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 รร.สวนป่าเขาชะอางค์ สยบแชมป์เก่า รร.ภัทรบพิตร (3-1) เช่นเดียวกับรองแชมป์เก่า รร.ราชวินิตบางแก้ว พลาดท่าให้กับ รร.หัวหินวิทยาคม (2-3) ด้าน รร.กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ ถล่ม รร.พระแม่มารีสาทร (5-0) และตั๋วใบสุดท้ายตกเป็นของ รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เบียดชนะ รร.อัสสัมชัญ (5-2)
กองเชียร์ห้ามพลาด ! มาร่วมเชียร์มันกับ 8 ทีมสุดท้าย สามารถไปเชียร์แบบติดขอบสนามได้ที่ สนามศุภชลาศัย ระหว่างวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ กับกติกาสุดเข้มข้น โดยแบ่งออกเป็น 2 ครึ่ง ๆ ละ 25 นาที คู่เปิดสนาม เวลา 10.00 น. เป็นการเจอกันของ รร.วิชูทิศ พบกับ รร.อัสสัมชัญศรีราชา คู่ที่ 2 รร.หัวหินวิทยาคม พบกับ รร.สวนป่าเขาชะอางค์ จากนั้น เวลา 14.05 น. รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พบกับ รร.กีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ และคู่ปิดท้าย รร.หมอนทองวิทยา พบกับ รร.เทพศิรินทร์
ช่อง 7HD ชวนแฟนกีฬาและคอบอลร่วมเชียร์ศึก ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD แชมเปียน คัพ 2025 เข้มข้นขั้นสุด รอลุ้นใครจะได้ไปคว้าแชมป์ เข้าชมฟรี! ที่ สนามศุภชลาศัย หรือชมสดทางหน้าจอช่อง 7HD ตั้งแต่รอบ 8 ทีม ถึงนัดชิงชนะเลิศ เสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 โดยเชียร์สดหน้าจอตั้งแต่เวลา 14.05 น. รอบ 8 ทีมสุดท้าย วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายนนี้ และเวลาเดียวกัน รอบรองชนะเลิศ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายนนี้
สำหรับรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 16.15 น. หรือเชียร์สดทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน BUGABOO.TV โซเชียลมีเดีย YouTube Ch7HD, TikTok Ch7HD Sports, Facebook Ch7HD และ Ch7HD Sports ไลฟ์สดทุกคู่การแข่งขัน ติดตามรายละเอียดการแข่งขัน และตารางการถ่ายทอดสดได้ทาง www.ch7.com/champ7hd/football2025