“เมย์” รัชนก อินทนนท์ นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือ 9 ของโลก โพสต์ชี้แจงถึงประเด็นการได้รับมองบเงินจากสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย จากกรณีนักกีฬาแบดมินตันชุดซีเกมส์ ถูกหักเบี้ยเลี้ยง จากการที่ไม่ได้เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามกำหนดของสมาคม เนื่องจากต้องเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศ
โดยเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา “บิ๊กป้อม” พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ได้นัดนักกีฬาที่ถูกหักเบี้ยเลี้ยง ประกอบด้วย “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์, “เมย์” รัชนก อินทนนท์ และ “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ เพื่อพูดคุยหลังเกิดประเด็นเรื่องที่นักกีฬาแบดมินตันชุดซีเกมส์ ถูกหักเบี้ยเลี้ยง จากการที่ไม่ได้เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามกำหนดของสมาคม เนื่องจากต้องเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศรวมถึงมอบเงินเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬาด้วย
อย่างไรก็ตาม “เมย์” รัชนก ได้มีโพสต์ข้อความลงบนเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า “โอ้วววววว! ดีนะที่ปีนี้แข่งที่ไทยยย” ซึ่งมีแฟนแบดมินตันเข้ามาคอมเมนต์ รวมถึง “หมิว” พรปวีณ์ ที่เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่า “ยังงงงไงงงงสิ๊” ก่อนที่ เมย์ รัชนก จะตอบกลับอีกว่า “ถอนสิ ถอนแน่ การเดินเรื่องต้องช่วยกันสิ ก็รู้ว่าไปแข่ง!! เห้อออ”
นอกจากนี้ในโพสต์ดังกล่าว เมย์ รัชนก ยังได้คอมเมนต์ชี้แจงถึงเรื่องเงินที่ได้รับจากมือนายกสมาคมในวันนี้ ว่าไม่ใช่เงินชดเชย แต่คือเงินเยียวยาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยกล่าวว่า
“ทุกคน นี่คือเงินเยียวยาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปค่ะที่ได้รับมา ไม่ใช่เบี้ยเลี้ยง!!!! ดังนั้น จำนวนเงินไม่ได้เท่าเดิมค่ะ และที่ออกข่าวว่าจะชดเชยเงินเบี้ยเลี้ยงเต็มจำนวนไม่ใช่แบบนั้นนะคะ
อย่าเพิ่งเข้าใจแบบนั้น!!! เขาแจ้งว่าไม่ใช่หน้าที่ต้องรับผิดเรื่องนี้ เราไม่ได้ยื่นเรื่องว่าขอเลื่อนการทดสอบเอง เอ้า!เราเองไม่ได้ไปในวันที่กำหนดหรือนัดหมาย งั้นก็โอเครรรรรรรรรรรร มันคือเงินเยียวยาาาา เพื่อขวัญและกำลังใจ!!”