TOYOTA GAZOO Racing Thailand ทีมแข่งรถยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ต ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รุกฆาตปิดฤดูกาลความเร็ว “TSS The Super Series 2025” ผงาดชัยรับถ้วยแชมป์รุ่น GTM Am – GT4 Am- GTC นำทีมโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ, ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, มานัต กุละปาลานนท์, กรัณฑ์ ศุภพงษ์, อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ, กฤษฎิ์ วสุรัตน์, ณ ดล วัฒนธรรม, นรรัศมิ์ อภิวาท, ทรงศักดิ์ กรศิริสืบสกุล และ ไอตั้น อัษฎาธร ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
โดยอีเว้นท์สุดท้ายของ TSS The Super Series 2025 ทีมนักแข่ง “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ยังโชว์พลังท็อปฟอร์ม ส่งรถลงสนามสู้เต็มสมรรถนะทั้งรถและคน
รุ่น Supercar GTM ลงสนาม 2 คัน ด้วยรถ TOYOTA GR Supra หมายเลข 24 ขับโดย แมดคาว-ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ ที่คะแนนเก็บสะสมมีลุ้นแชมป์ฟาดกันสุดเดือดก่อนจบการแข่งขันไปแบบสะใจรับถ้วย Class Supercar GTM Am ในอันดับ 1 ทั้งสองเรซ ด้านรถหมายเลข 9 ขับโดย แมน-ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ และ ต้น-มานัต กุละปาลานนท์ สู้เต็มที่ไม่มีแผ่วจบผลงานใน Class Super Car GTM Pro Am อันดับ 3 ทั้งสองเรซ
รุ่น Supercar GT4 ด้วยรถ TOYOTA GR Supra GT4 หมายเลข 19 ขับโดย อาร์โต้-สุทธิพงศ์ สมิตชาติ และ จั้ม-กรัณฑ์ ศุภพงษ์ จบการแข่งขัน Class GT4 Am ในอันดับ 1 และอันดับ 2
รุ่น Supercar GTC ใช้รถ Corolla Altis GR Sport หมายเลข 9 ขับโดย เอ็กซ์-อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ และ ต้นกล้า-กฤษฎิ์ วสุรัตน์ ปิดฤดูกาลนี้ด้วยโพเดียมอันดับ 2 และ 1
รุ่น Super Touring โดยรถ YARIS ATIV หมายเลข 51 ขับโดย ไอตั้น-อัษฎาธร ปิดฤดูกาลใน Class ST-NA ด้วยผลงานอันดับ 2 และ 3
หลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่ง TOYOTA GAZOO Racing Thailand กล่าวว่า “สำหรับรายการ TSS The Super Series ทีมตั้งใจทำผลงานในทุกสนามอย่างเต็มที่ และยังเดินหน้าพัฒนารถ TOYOTA GR ในแต่ละรุ่นให้ตอบสนองต่อการขับขี่ได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยความร่วมมือของทีมแข่งและทีมวิศวกรชาวไทย (TMA) ที่ทำงานร่วมกันเก็บข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนารถยนต์ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต พวกเราทุกคนขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่ติดตามเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทีมเสมอมา และขอฝากให้ติดตามผลงานของทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าด้วยนะครับ”
