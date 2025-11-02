TOYOTA GAZOO Racing Thailand ทีมแข่งรถยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ต ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รุกฆาตปิดฤดูกาลความเร็ว “TSS The Super Series 2025” ผงาดชัยรับถ้วยแชมป์รุ่น GTM Am – GT4 Am- GTC นำทีมโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ, ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ, มานัต กุละปาลานนท์, กรัณฑ์ ศุภพงษ์, อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ, กฤษฎิ์ วสุรัตน์, ณ ดล วัฒนธรรม, นรรัศมิ์ อภิวาท, ทรงศักดิ์ กรศิริสืบสกุล และ ไอตั้น อัษฎาธร ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

โดยอีเว้นท์สุดท้ายของ TSS The Super Series 2025 ทีมนักแข่ง “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” ยังโชว์พลังท็อปฟอร์ม ส่งรถลงสนามสู้เต็มสมรรถนะทั้งรถและคน
รุ่น Supercar GTM ลงสนาม 2 คัน ด้วยรถ TOYOTA GR Supra หมายเลข 24 ขับโดย แมดคาว-ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ ที่คะแนนเก็บสะสมมีลุ้นแชมป์ฟาดกันสุดเดือดก่อนจบการแข่งขันไปแบบสะใจรับถ้วย Class Supercar GTM Am ในอันดับ 1 ทั้งสองเรซ ด้านรถหมายเลข 9 ขับโดย แมน-ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ และ ต้น-มานัต กุละปาลานนท์ สู้เต็มที่ไม่มีแผ่วจบผลงานใน Class Super Car GTM Pro Am อันดับ 3 ทั้งสองเรซ


รุ่น Supercar GT4 ด้วยรถ TOYOTA GR Supra GT4 หมายเลข 19 ขับโดย อาร์โต้-สุทธิพงศ์ สมิตชาติ และ จั้ม-กรัณฑ์ ศุภพงษ์ จบการแข่งขัน Class GT4 Am ในอันดับ 1 และอันดับ 2
รุ่น Supercar GTC ใช้รถ Corolla Altis GR Sport หมายเลข 9 ขับโดย เอ็กซ์-อัครพงษ์ อัคนีนิโรธ และ ต้นกล้า-กฤษฎิ์ วสุรัตน์ ปิดฤดูกาลนี้ด้วยโพเดียมอันดับ 2 และ 1
รุ่น Super Touring โดยรถ YARIS ATIV หมายเลข 51 ขับโดย ไอตั้น-อัษฎาธร ปิดฤดูกาลใน Class ST-NA ด้วยผลงานอันดับ 2 และ 3

หลังจบการแข่งขัน คุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่ง TOYOTA GAZOO Racing Thailand กล่าวว่า “สำหรับรายการ TSS The Super Series ทีมตั้งใจทำผลงานในทุกสนามอย่างเต็มที่ และยังเดินหน้าพัฒนารถ TOYOTA GR ในแต่ละรุ่นให้ตอบสนองต่อการขับขี่ได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยความร่วมมือของทีมแข่งและทีมวิศวกรชาวไทย (TMA) ที่ทำงานร่วมกันเก็บข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนารถยนต์ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต พวกเราทุกคนขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่ติดตามเชียร์และเป็นกำลังใจให้ทีมเสมอมา และขอฝากให้ติดตามผลงานของทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าด้วยนะครับ”

ร่วมติดตามชมภาพบรรยากาศแข่งขันของ “TOYOTA GAZOO Racing Thailand” เพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Instagram: TOYOTAGAZOORacingTeamThailand

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

เปิดสาเหตุ ธัญญ่า ประกาศลดสถานะ เป๊ก เป็นไปตามที่ทุกคนคิดแต่ครั้งนี้หนัก
2

เพื่อนข้างห้องเล่าระทึก ก่อนพบ 2 ศพในคอนโดรามฯ 2 เผยฝ่ายหญิงเปลือยนอนอยู่ข้างเตียง
3

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 40 จังหวัด เตือน ฝนถล่มหนักมาก
4

ด่วน! พบผู้เสียชีวิต 2 ศพ ในคอนโดย่านรามคำแหง 2 เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบ
5

ราคาทองวันนี้ 31 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 20 ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง ใครตัดสินใจอยู่อย่าช้า
6

แห่ยินดี พ่อเลี้ยงเมืองแพร่คนใหม่ เศรษฐีป้ายแดง ถูกรางวัลที่ 1 ชุด 5 ใบ รวย 30 ล้าน บอกเป็นเลขมงคล
7

กฐินเลือด! ไวยาวัจกร เข้าเกียร์ผิด ถอยชนเด็ก 5 ขวบ เสียชีวิตคาวัด
8

ไฟไหม้บ้าน เผาวอดทั้งหลัง คลอกร่าง อดีตพนักงานการไฟฟ้า ดับสลด
9

ที่แท้ฝีมือ รองนายกอบต. ลั่นไกดับ 2 ศพสลดในบ้าน เปิดปากสารภาพ
10

หนุ่มสุดเซ็ง เข้าด่าน M-Flow โดนค่าปรับย้อนหลัง 10 เท่า สาเหตุเพราะจ่ายเงินเร็วเกินไป