อาร์เซนอล ยังคงรั้งตำแหน่งเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้พร้อมเพิ่มโอกาสเป็น 71.00% หลังนำจ่าฝูงห่างตามด้วย แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และลิเวอร์พูล
ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025-26 โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 18 ทีมแข่งขันไปแล้ว 10 นัดส่วนอีก 2 ทีมแข่งขันไป 9 นัด
ล่าสุดซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของ “ออปตา” เว็บไซต์ด้านสถิติลูกหนังชื่อดังได้คำนวณโอกาสของทุกทีมถึงเปอร์เซ็นต์คว้าแชมป์ในซีซั่นนี้ไปครอง
ผลปรากฏว่า อาร์เซนอล จ่าฝูงปัจจุบันที่มี 25 คะแนนจาก 10 นัดยังเป็นทีมเต็งแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ด้วยโอกาสเพิ่มขึ้นถึง 71.00%
ส่วนเต็ง 2 คือ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมรองจ่าฝูงปัจจุบันด้วยโอกาส 12.6% และอันดับ 3 คือ ลิเวอร์พูล แชมป์เก่าซึ่งปัจจุบันอยู่อันดับ 3 ของตารางด้วยโอกาส 10.29%
ตามด้วย เชลซี และคริสตัล พาเลซ เป็นเต็ง 4 และ5 ด้วยโอกาส 2.47% และ1.03% ตามลำดับ ขณะที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด มีโอกาสได้แชมป์ 0.36%