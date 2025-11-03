“บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ ควงคู่ “เอิร์ธ” พุธิตา สุภจิรกุล แฟนสาว และ “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ “แน็ต” ณิชชาอร จินดาพล อดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ที่เข้าพิธีวิวาห์ในวันนี้

“แน็ต” ณิชชาอร จินดาพล อดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ถือฤกษ์ดีในวันนี้ (3 พฤศจิกายน) ควงแฟนหนุ่มเข้าพิธีวิวาห์ ซึ่งทั้งคู่ได้เข้าพิธีบาบ๋า-ย่าหยา โดยเจ้าสาวมาในชุดโกรสัง และ มงกุฎ ฮั่วก๋วน ที่สวยสะดุดตา

งานนี้มีเพื่อนๆในวงการแบดมินตัน นำมาโดย “บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ ควงคู่ “เอิร์ธ” พุธิตา สุภจิรกุล คู่หมั้น และ “ครีม” บุศนันทน์ อึ๊งบำรุงพันธุ์ ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบ่าว-สาวป้ายแดง

โดย ครีม บุศนันทน์ ได้โพสต์ภาพร่วมกับ บ่าว-สาว พร้อมข้อความอวยพรระบุว่า “ยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ ดีใจกับพี่สาวด้วยนะ”

เช่นเดียวกับ เอิร์ธ พุธิตา ที่โพสต์ภาพควง บาส เดชาพล ถ่ายรูปกับบ่าวสาว พร้อมระบุว่า “ยินดีด้วยมากๆนะคะเจ้”

