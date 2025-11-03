BEANS Coffee Roaster (บีนส์ คอฟฟี่ โรสเตอร์) ร้านกาแฟขวัญใจที่มีสาขามากมายในไทย เชิญชวน ชนาธิป สรงกระสินธ์ ดาวเตะทีมชาติไทย ของบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ร่วมสร้างเบลนด์พิเศษในโปรเจกต์ #OneBlendOneChange
ชนาธิปเป็นหนึ่งในนักเตะที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟเป็นชีวิตจิตใจ สังเกตได้จากไลฟ์สไตล์ส่วนตัวที่มักชวนเพื่อนร่วมทีมใช้เวลาว่างด้วยการออกไปดื่มกาแฟ หรือแม้กระทั่งดริปกาแฟดื่มเองในแคมป์ทีมชาติและสโมสร
โปรเจกต์ดังกล่าวที่บีนส์ คอฟฟี่ โรสเตอร์ สร้างขึ้น ให้ ชนาธิป สรงกระสินธ์ รังสรรค์รสชาติด้วยการเบลนด์กาแฟ (Blend Coffee) เป็นรสชาติซิกเนเจอร์ของตัวเอง ซึ่งดาวเตะทีมชาติไทยตั้งชื่อว่า ‘โอกาส’ (O-Kaht Blend)
เบลนด์โอกาส เป็นการผสมผสานเมล็ดกาแฟไทยจากสองแหล่งปลูก ได้แก่ S-13 Nan Anaerobic Honey จากน่าน และ TH-S1 Mae Yen : Mae Hong Son จากแม่ฮ่องสอน เป็นกาแฟคั่วอ่อน เพื่อดึงโทนเปรี้ยวสดใสแบบผลไม้สโตนฟรุต และเบอร์รี่ ออกมาอย่างกลมกล่อม ดื่มง่าย สดชื่น และสะท้อนตัวตนของชนาธิปได้ดีที่สุด โดยเฉพาะความเรียบง่ายและจริงใจ พร้อมตั้งใจสื่อสารเสน่ห์กาแฟไทยให้คนได้รู้จักมากยิ่งขึ้น
ส่วน ‘โอกาส’ ที่ชนาธิปนำไปตั้งเป็นชื่อเบลนด์กาแฟ ได้แนวคิดมาจากแรงบันดาลใจเกี่ยวกับอาชีพนักฟุตบอลของตัวเอง
“พอผมโตขึ้นมา สิ่งสำคัญไม่ใช่ความดัง สิ่งสำคัญที่ผมได้เรียนรู้ คือ แรงบันดาลใจ เพราะผมเชื่อว่าการส่งต่อแรงบันดาลใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเล่นฟุตบอล”
“ชื่อเบลนด์นี้ผมตั้งชื่อว่าโอกาส โอกาสของแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่เราสามารถให้โอกาสคนอื่นได้”
“การบริจาคนี้สิ่งสำคัญ คือ อยากเอาไปให้น้อง ๆ ที่ด้อยโอกาส ที่เขาอาจจะเล่นฟุตบอลเท้าเปล่าอยู่บนดอย ไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำ เพราะกีฬาทำให้เขารู้จักคำว่ารู้แพ้ รู้ชนะ และรู้จักคำว่าวินัย เป็นสิ่งสำคัญ อาจจะมีนักฟุตบอลที่เก่งกว่าผมก็ได้”
สำหรับเมล็ดกาแฟเบลนด์โอกาส หาซื้อได้ที่ร้าน BEANS Coffee Roaster (บีนส์ คอฟฟี่ โรสเตอร์) ทุกสาขา ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้น้องๆ ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้พวกเขาได้มี ‘โอกาส’ เล่นกีฬาและเติบโตตามความฝัน ตามจุดประสงค์และแรงบันดาลใจของ ชนาธิป สรงกระสินธ์
