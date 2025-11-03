การแข่งขันกีฬาฟันดาบรายการ Thailand Open Fencing Championships 2025 เข้าสู่วันที่ 3 ของการแข่งขัน มีการชิงชัยกันทั้งสิ้น 3 เหรียญทอง ในประเภทเซเบอร์ทีมหญิง, เอเป้ทีมหญิง และฟอยล์ทีมชาย และมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมครองถ้วยพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระราชินี จำนวน 3 ถ้วย
เริ่มกันที่ประเภทฟอยล์ทีมชาย ทีมชาติไทยประกอบด้วย นทกช หวังไพสิฐ, ราชนาวี ดีจริง, ศิษฎิพัฒน์ ดวงพัตรา และ เจ้าคุณ จันทร์ศิริธร โดยทั้งหมดโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะทีม โฮวอน ยูนิเวอร์ซิตี้ บี จากเกาหลีใต้ ในรอบรองชนะเลิศไปแบบสุดมัน สกอร์ 45 – 30 คะแนน เข้าสู่รอบ ชิงชนะเลิศ ไปพบกับ โฮวอน ยูนิเวอร์ซิตี้ เอ จากเกาหลีใต้
ผลปรากฏว่าหนุ่มนักดาบทีมชาติไทย ช่วยกันทิ่มแทงทีมจากเกาหลีใต้ไปอย่างสุดกำลัง แต่ทำได้เพียงเหรียญเงิน พ่ายไปด้วยสกอร์ 40 – 45 คะแนน ส่วนเหรียญทองแดง เป็นของทีม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โฮวอน ยูนิเวอร์ซิตี้ บี
ประเภทเอเป้ทีมหญิง ทีมชาติไทย ประกอบด้วย กรวรรณ ธานี, วริษา วิญญา, ณัฐปภัสสร์ สังข์งิ้ว และ มุกตาภา เฑียรกุล ซึ่งในรอบ 4 ทีมสุดท้าย นักดาบสาวทีมชาติไทยต้องเจอของแข็งเป็นทีม จีเอฟเอฟ เกาหลีใต้ ที่ประกอบด้วย คิม ฮยูนา, คิม รีน่า, คิม ซูบีน และ มิน จีวอน และเป็นทีมไทยที่ต้องพ่ายไปด้วยสกอร์ 36 – 45 คะแนน ได้เพียงเหรียญทองแดง ส่วนเหรียญทองและเหรียญเงินเป็นทีมจากเกาหลีใต้ที่เหมาหมด
ส่วนประเภทเซเบอร์ทีมหญิง ทีมชาติไทยประกอบด้วย ต้นข้าว โพธิ์แก้ว, เรืออากาศโทหญิง บัณฑิตา ศรีนวลนัด, ปุณญนุช พิทักษ์ดวงกมล และ อริสรา สมเผ่า คว้าเหรียญทองไปครองตามความคาดหมาย ในขณะที่เหรียญเงินได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ เมืองทอง เฟนซิ่ง อะคาเดมี และ ปัญญา เฟนซิ่ง คลับ
สำหรับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ครองถ้วยพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี มีดังต่อไปนี้
1.ชนะเลิศคะแนนรวมประเภทเอเป้หญิง บุคคลและทีม ได้แก่ กยองกิโด เฟนซิ่ง เฟดเดอเรชั่น
2.ชนะเลิศคะแนนรวมประเภทฟอยล์ชาย บุคคลและทีม ได้แก่ โฮวอน ยูนิเวอร์ซิตี้ เอ
3.ชนะเลิศคะแนนรวมประเภทเซเบอร์หญิง บุคคลและทีม ได้แก่ สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ
สำหรับการแข่งขันในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเป็นการแข่งขันประเภททีม มีชิงชัยกันอีก 3 เหรียญทอง พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทาน ในประเภทเซเบอร์ทีมชาย, เอเป้ทีมชาย และฟอยล์ทีมหญิง ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการแข่งขันได้ฟรีที่ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 3