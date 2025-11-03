ทีมโกะ แฟมิลี่ จากจ.นนทบุรี สุดเจ๋งผงาดแชมป์ระดับแกรนด์ ลีก คว้าถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 1 แสนบาทปิดศึกหมากล้อม “ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2025”
สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ และพันธมิตรรวม 14 องค์กร ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อม “ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2025” โดยมีนักหมากล้อมสุดยอดฝีมือทั่วฟ้าเมืองไทย กว่า 400 คน จาก 37 สถาบันสอนหมากล้อมทั่วประเทศ ร่วมชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6, 7 ก.ย. 2568, 4 ต.ค. 2568, 1-2 พ.ย. 2568
ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 พ.ย.68 ได้มีพิธีปิดแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย, นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร กรรมการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมมอบรางวัลและแสดงความยินดีแก่ทีมชนะและน้องๆที่เข้าร่วมแข่งขัน โดยผลแข่งขันไฮไลท์ในปีนี้สำหรับระดับแกรนด์ ลีก (Grand League) แชมป์ตกเป็นของ สถาบันโกะ แฟมิลี่ จากนนทบุรี ทำผลงานดีสุดคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัลมูลค่ารวม 75,000 บาท ขณะที่สถาบันวางหมากโกะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 55,000 บาท ส่วนอันดับที่ 3 เป็นของ สถาบันไอคิว อัพ รับเงินรางวัลมูลค่า 45,000 บาท
ส่วนการแข่งขันแชมป์อื่นๆมีดังนี้
ระดับอะคาเดมี ลีก (Academy League) สำหรับผลการแข่งขัน มีดังนี้
– รางวัลชนะเลิศได้แก่ สถาบันทรินิตี้ โกะ อะคาเดมี รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัลมูลค่ารวม 65,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ สถาบันแฮปปี้ จีเนียส จาก รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ สถาบันบ้านโกะ บาย ครูได๋ รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท
ระดับสคูล ลีก (School League) สำหรับผลการแข่งขัน มีดังนี้
ดิวิชัน A
– รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รับเงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม รับเงินรางวัลมูลค่า 12,000 บาท
ดิวิชัน B
– รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนนานาชาติรุ่งอรุณ รับถ้วยรางวัลชนะเลิศและเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม รับเงินรางวัลมูลค่า 7,500 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม รับเงินรางวัลมูลค่า 5,500 บาท
นายวิเชียร จึงวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปีนี้การจัดงานประสบความสำเร็จไปด้วยดี สมาคมกีฬาหมากล้อมฯ ร่วมกับ บมจ.ซีพี ออลล์ และพันธมิตรรวม 14 องค์กร จัดการแข่งขันหมากล้อม “ไทยแลนด์ โกะ ลีก 2025” และได้ยกระดับรูปแบบการแข่งขันให้มีความเข้มข้นขึ้นทำให้มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 400 คน จาก 37 สถาบันสอนหมากล้อมทั่วประเทศ ที่ให้ความสำคัญ โดยได้แบ่งเป็น
แกรนด์ ลีก (Grand League) มีสถาบันสอนหมากล้อมจะจัดทีมเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 10 คน ไม่จำกัดระดับฝีมือและอายุ ลงแข่งรอบละ 4 คน แข่งทั้งหมด 14 รอบ ปีนี้มีสถาบันสอนหมากล้อมส่งทีมเข้าแข่งขัน ทั้งหมด 8 ทีม
อะคาเดมี ลีก (Academy League) มีสถาบันสอนหมากล้อมจะจัดทีมเข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 10 คน เป็นนักกีฬาที่มาจากสถาบันสอนหมากล้อม จำกัดอายุไม่เกิน 18 ปี ลงแข่งรอบละ 4 คน แข่งทั้งหมด 9 รอบ ปีนี้มีสถาบันหมากล้อมส่งทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 9 ทีม
สคูล ลีก (School League) มีโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษาและอาชีวะศึกษา ส่งเข้าทีมแข่งขันเพื่อคัดเลือกแบ่งเป็น 2 ดิวิชั่น ได้แก่
ดิวิชั่น A มีทั้งหมด 10 ทีม ทีมละ 12 คน ลงแข่งรอบละ 4 คน แข่งทั้งหมด 9 รอบ
ดิวิชั่น B มีทั้งหมด 10 ทีม ทีมละ 12 คน ลงแข่งรอบละ 4 คน แข่งทั้งหมด 9 รอบ