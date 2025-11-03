สื่อเผยนักเตะพรีเมียร์ลีกรายหนึ่งที่มีค่าตัว 60 ล้านปอนด์ถูกเอเยนต์วัย 31 ปีชักปืนขู่ยิงกลางถนนในกรุงลอนดอน ก่อนตำรวจบุกจับตัวถึงบ้านเมื่อช่วงเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา
โดย “เดอะ ซัน” สื่อจอมแฉของอังกฤษเผยเมื่อวันที่ 2 พ.ย.ว่า เหตุการณ์สุดช็อกครั้งนี้เกิดขึ้นตอนกลางคืนของวันที่ 6 ก.ย. ซึ่งตอนแรกนักเตะนิรนามรายนี้กำลังเดินเล่นกับเพื่อนของเขาบนท้องถนนของกรุงลอนดอน ก่อนที่ทั้งคู่จะไปเจอเอเยนต์นักเตะคนดังกล่าว และหลังจากนั้นตัวเอเยนต์ได้ชักปืนมาขู่ยิงกลางถนนแบบอุกอาจ
อย่างไรก็ตามนักเตะคนดังกล่าวซึ่งไม่มีการเปิดเผยว่าชื่ออะไร และอยู่กับสโมสรใดก็หนีไปได้โดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร ก่อนจะมีการแจ้งตำรวจ และในอีก 2 วันหลังจากนั้นเอเยนต์รายนี้ก็ถูกตำรวจจับกุมตัวถึงบ้าน
ทว่าในเวลาต่อมาตัวเอเยนต์ก็ได้รับการประกันตัวแต่มีเงื่อนไขว่าห้ามเข้าใกล้กับนักเตะรายนี้เด็ดขาด โดยทางตำรวจนครบาลก็ยอมรับเองว่ามีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นจริง และกำลังสอบสวนอยู่
แหล่งข่าวกล่าวว่า “นี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัว และตกตะลึงให้กับวงการฟุตบอลเป็นอย่างมาก เป็นที่เข้าใจได้ว่านักเตะรู้สึกหวาดกลัวอย่างมาก การถูกข่มขู่ด้วยปืนเป็นเรื่องที่น่าตกใจ เขารายงานเรื่องนี้ทันที มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของเขา”
“เขาได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนๆ และสโมสร และพวกเขาทุกคนหวังว่าเรื่องนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผลงานของเขา”
ทั้งนี้มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นักเตะรายนี้มีมูลค่าตามการประเมินของตลาดอยู่ที่ 60 ล้านปอนด์ (ประมาณ 2.55 พันล้านบาท) และอยู่ในช่วงอายุ 20-29 ปี ส่วนเอเยนต์นั้นมีอายุ 31 ปี และเป็นตัวแทนให้กับนักเตะระดับทีมชาติอังกฤษด้วย