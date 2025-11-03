ลามิน ยามาล กลายเป็นนักเตะอายุน้อยสุดที่ติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของฟิฟโปรด้วยวัยเพียง 18 ปี ทุบสถิติเดิมของ คีลิยัน เอ็มบัปเป เมื่อคราวติดโผปี 2018

ลามิน ยามาล แข้งตัวรุกของ “เจ้าบุญทุ่ม”บาร์เซโลนา แห่งสเปน กลายเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยสุดที่ติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของสหพันธ์สมาคมนักฟุตบอลอาชีพนานาชาติ (ฟิฟโปร) ด้วยวัยเพียง 18 ปี

ในการประกาศทีมนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยม ฟิฟโปร เมนส์ เวิลด์ 11 ประจำปี 2025 ยามาลที่ถูกเลือกให้ติดโผด้วยนั้นทำลายสถิติเดิมของ คีลิยัน เอ็มบัปเป กองหน้าของ “ราชันชุดขาว”เรอัล มาดริด ทีมสเปนอีกราย ซึ่งเคยติดทีมเมื่อปี 2018 ด้วยวัย 19 ปี

ด้านปารีส แซงต์ แชร์กแมง สโมสรแห่งฝรั่งเศส มีนักเตะติดโผมากสุด 5 คน ซึ่งรวมถึงอดีตผู้รักษาของทีมอย่าง จานลุยจิ ดอนนารุมมา ที่ตอนนี้ย้ายไปเป็นผู้เล่นแมนเชสเตอร์ ซิตี้ แห่งอังกฤษ หลังจากที่ทีมทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเทรเบิลแชมป์ในฤดูกาล 2024-25

สำหรับผู้เล่นเปแอสเชคนอื่นที่ติดโผด้วยนั้นนำมาโดยเจ้าของรางวัลบัลลงดอร์อย่าง อุสมาน เดมเบเล ส่วนคนอื่นที่เหลือประกอบด้วย อัชราฟ ฮาคิมี, นูโน เมนเดส และวิตินญา

รายชื่อผู้เล่นฟิฟโปร เมนส์ เวิลด์ 11 ประจำปี 2025

ผู้รักษาประตู : จานลุยจิ ดอนนารุมมา (เปแอสเช/แมนฯ ซิตี้ – อิตาลี)

กองหลัง : เฟอร์จิล ฟาน ไดก์ (ลิเวอร์พูล – เนเธอร์แลนด์), อัชราฟ ฮาคิมี (เปแอสเช – โมร็อกโก), นูโน เมนเดส (เปแอสเช – โปรตุเกส)

กองกลาง : จูด เบลลิงแฮม (เรอัล มาดริด – อังกฤษ), โคล พาลเมอร์ (เชลซี – อังกฤษ), เปดรี (บาร์เซโลนา – สเปน), วิตินญา (เปแอสเช – โปรตุเกส)

กองหน้า : อุสมาน เดมเบเล (เปแอสเช – ฝรั่งเศส), คีลิยัน เอ็มบัปเป (เรอัล มาดริด – ฝรั่งเศส), ลามิน ยามาล (บาร์เซโลนา – สเปน)

