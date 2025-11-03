ซันเดอร์แลนด์ เปิดบ้านไล่ตีเสมอ เอฟเวอร์ตัน 1-1 ในเกมพรีเมียร์ลีกนัดมันเดย์ ไนต์ พร้อมขยับขึ้นอันดับ 4 ตาราง

การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. เป็นเกมนัด “มันเดย์ ไนต์” โดย “แมวดำ” ซันเดอร์แลนด์ เปิดสนาม สเตเดียม ออฟ ไลต์ รับการมาเยือนของ “ทอฟฟี่สีน้ำเงิน” เอฟเวอร์ตัน

เกมนี้เจ้าถิ่นส่ง กรานิต ชากา, เอ็นโซ เลอ เฟ และวิลสัน อิซิดอร์ นำทัพด้านทีมเยือนจัด แจ๊ก กริลิช, อิลลิมาน เอ็นดิอาย และเธียร์โน แบร์รี เป็นแกนหลัก

Soccer Football – Premier League – Sunderland v Everton – Stadium of Light, Sunderland, Britain – November 3, 2025 Everton’s Iliman Ndiaye in action with Sunderland’s Reinildo Mandava Action Images via Reuters/Lee Smith.

 

ผลปรากฏว่าเกมนี้ เอฟเวอร์ตัน ขึ้นนำไปก่อน 1-0 จาก อิลลิมาน เอ็นดิอาย นาที 15 ก่อนที่ ซันเดอร์แลนด์ จะตามตีเสมอ 1-1 จาก กรานิต ชากา นาที 46

Soccer Football – Premier League – Sunderland v Everton – Stadium of Light, Sunderland, Britain – November 3, 2025 Sunderland’s Granit Xhaka celebrates scoring their first goal REUTERS/Scott Heppell EDITORIAL USE ONLY.

 

จากผลที่เกิดขึ้นทำให้ “แมวดำ” มีเพิ่มเป็น 18 คะแนนจาก 10 นัดขยับขึ้นมาอยู่ที่ 4 ตารางโดยมีแต้มเท่ากับ ลิเวอร์พูล อันดับ 3 ทว่าลูกได้เสียเป็นรองส่วน “ทอฟฟี่สีน้ำเงิน” มีเพิ่มเป็น 11 คะแนนจาก 10 นัดอยู่อันดับ 14 ตาราง

