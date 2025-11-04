ชาบี อลอนโซ กุนซือชาวสเปน ของ เรอัล มาดริด ยังเชื่อมั่นว่า โฟลเรียน เวียร์ตซ์ จะประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูล โดยชี้ว่าเป็นเรื่องของเวลาเท่านั้น
ก่อนหน้านี้ ชาบี อลอนโซ เคยร่วมงานกับ โฟลเรียน เวียร์ตซ์ ที่ไบเออร์ เลเวอร์คูเซน และจากการที่ปัจจุบันเพลย์เมกเกอร์ชาวเยอรมันรายนี้เริ่มถูกวิจารณ์เกี่ยวกับสถิติของเขากับทีมหงส์แดง หลังยังทำประตูไม่ได้ และทำได้แค่ 2 แอสซิสต์ จากการลงเล่นให้ลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ ทั้งที่ย้ายมาด้วยราคาสูงถึง 116 ล้านปอนด์ ในตลาดช่วงฤดูร้อน
ล่าสุดทางอลอนโซออกมาให้สัมภาษณ์ถึงอดีตลูกทีมของเขา ว่า “ผมไม่มีข้อสงสัยเลย มันแค่ขึ้นอยู่กับเวลา มันเป็นโอกาสที่สำคัญของเขา การมาที่ลิเวอร์พูล หลังจากเล่นในเยอรมนีมาหลายปี และอยู่ที่นั่นมาทั้งชีวิต”
“เขาจำเป็นต้องปรับตัว แต่เขาเป็นนักเตะที่พิเศษมาก เขาแข็งแกร่งและหนึ่งในเหตุผลที่ผมได้มาอยู่ตรงนี้ก็เป็นเพราะโฟล หวังว่าจะไม่ใช่พรุ่งนี้ แต่ผมหวังว่าเขาจะแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและคลาสของเขา”