มุ้ย ธีรศิลป์ อุ้ม ธีราทร ตังค์ สารัช ต่างมีชื่อในข่ายการเรียกตัวติดทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของแอนโธนี ฮัดสัน หลังจากหลุดโผมานานยุคอิชิอิ
ทีมชาติไทย ชุดใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของ แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือใหญ่คนใหม่ มีโปรแกรมลงเล่นในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนพ.ย. จำนวน 2 นัด ประกอบด้วยพบกับสิงคโปร์ วันที่ 13 พ.ย. ที่สนามม.ธรรมศาสตร์ รังสิต และออกไปเยือนศรีลังกา วันที่ 18 พ.ย. ในฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 5
โดยก่อนหน้านี้แอนโธนี ฮัดสัน ยืนยันว่าพร้อมจะให้โอกาสทั้งนักเตะเก่า และแข้งดาวรุ่งในการติดทีมชาติไทย ทั้งนี้มีรายจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เผยว่าบรรดานักเตะรุ่นเก๋าที่ไม่ติดทีมชาติในยุคของ มาซาทาดะ อิชิอิ ได้ถูกสอบถามกับต้นสังกัดว่านักเตะมีความพร้อมจะรับทีมชาติหรือไม่
สำหรับนักเตะที่มีหนังสือสอบถามต้นสังกัดซึ่งเป็นตัวเก๋า ประกอบด้วย “มุ้ย”ธีรศิลป์ แดงดา กองหน้าจากทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด, “อุ้ม”ธีราทร บุญมาทัน แบ๊กซ้ายจากบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด รวมถึง “ตังค์”สารัช อยู่เย็น กองกลางจากบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ยังรวมถึง “เจ”ชนาธิป สรงกระสินธ์ กองกลางของบีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่ติดทีมมาตลอดมีชื่อที่จะติดทีมชาติไทยในครั้งนี้ด้วย