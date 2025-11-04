“บิ๊กเน” เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ปลุกใจแข้งปราสาทสายฟ้า ก่อนเกมฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท ที่จะเปิดบ้านรับมือ เซี่ยงไฮ้ พอร์ต เอฟซี ระบุต้องเก็บชัยชนะเพื่อตอบแทนแฟนบอลทุกคน
ศึกฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ลีก อีลิท เกมในกลุ่มเอ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เตรียมเปิดบ้านรับการมาเยือนของ เซี่ยงไฮ้ พอร์ต เอฟซี โดยสถานการณ์ก่อนเกมทัพปราสาทสายฟ้าไม่ดีนัก หลังลงเล่น 3 เกมเก็บมาได้เพียง 3 แต้ม รั้งอยู่ในอันดับ 11 ขณะที่เซี่ยงไฮ้ พอร์ต ก็ลำบากเช่นกัน หลังไร้ชนะอยู่อันดับ 12
ก่อนเกม “บิ๊กเน” เนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ลุงเนวิน” ปลุกใจแข้งปราสาทสายฟ้า ระบุต้องเก็บชัยชนะในบ้านเพื่อตอบแทนแฟนบอล และถ้วยนี้ไม่มีที่สำหรับทีมที่ไม่พร้อม
จากโพสต์ดังกล่าวระบุว่า “รวมหัวใจสู้ วันนี้ แพ้ไม่ได้
เริ่มต้นแบบนี้ ทุกคนกดดันกันไปหมด
แต่ถ้าเราไม่สามารถเอาชนะความกดดันวันนี้ได้ ก็ยากจะไปต่อได้ในเวทีเอซีแอล อีลิท เพราะเวทีที่เต็มไปด้วยแชมป์ของแต่ละประเทศ ในทวีปเอเชีย ไม่มีที่ว่าง ไม่มีที่ยืนให้กับทีมที่ไม่พร้อม อ่อนแอ และเอาชนะความกดดัน ในสนามไม่ได้
วันนี้ ได้เล่นในบ้าน ต่อหน้าแฟนๆ ท่ามกลางเสียงเชียร์ เราจะเปลี่ยนแปลงความกดดัน เป็นกำลังใจ และเป็นพลังขับเคลื่อนทีมไปสู่ชัยชนะ เก็บ 3 แต้มสำคัญในบ้านให้ได้
3 แต้มวันนี้ แทบจะเป็นการชี้ชะตาอนาคตของทั้ง 2 ทีม ว่าจะได้ไปต่อ หรือต้องเดินไปบนเส้นทางที่ยากลำบาก ในทุกนัดที่รออยู่ข้างหน้า
คู่ต่อสู้ของเราวันนี้ คือ เซี่ยงไฮ้ พอร์ต เอฟซี แชมป์ไชนีส ซูเปอร์ลีก 2 สมัยติดต่อกัน ฤดูกาล 2023/24
เพราะฉะนั้น แมตช์นี้ เป็นแมตช์ที่เราต้องรวมพลัง และทุ่มเทกันตลอด 90 นาที
ต้องรวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างผลการแข่งขันที่ดี เพื่ออนาคตที่ดีของเรา ในเวทีเอซีแอล อีลิท
กำลังใจจากแฟนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และเสียงเชียร์ของกองเชียร์ ทั้งในสนาม และนอกสนาม เป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุด
และเชื่อว่าวันนี้ ผลแพ้ ชนะ จะตัดสินกันที่เสียงเชียร์ของแฟนๆ ซึ่งหวังว่า เราจะทำให้แฟนๆ มีความสุขกับเกมการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น เมื่อสิ้่นเสียงนกหวีด
วันนี้ มีเท่าไร ต้องใส่ให้หมด ทั้งกำลังกาย และหัวใจ ใครเป็นบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ขอให้มาเชียร์ มาสู้ด้วยกัน เพื่อที่เราจะก้าวไปสู่ชัยชนะด้วยกัน
วันนี้ เราต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ ต้องสู้ด้วยความอดทน มุ่งมั่น มีสมาธิ มีระเบียบวินัย มีหัวใจให้กัน และกระหายชัยชนะ เพื่อตอบแทนแฟนๆ ทุกคน ที่อยู่เคียงข้างกัน
วันนี้ เราจะรวมหัวใจกันสู้ เพื่อศักดิ์ศรีของแชมป์ไทยลีก”
โดยเกมระหว่าง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านรับการมาเยือนของ เซี่ยงไฮ้ พอร์ต เอฟซี จะแข่งขันในวันนี้ เวลา 19.15 น.