“โค้ชท็อป” ภควัฒน์ วิไลลักษณ์ อดีตนักกีฬาแบดมินตันไทยทีมชาติไทย ที่ปัจจุบันรับหน้าที่เป็นโค้ชให้กับ “หมิว” พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์ โพสต์ข้อความขอบคุณหลายฝ่าย ที่รับฟังและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง หลังจากสมาคมแบดมินตันมีการปรับเปลี่ยนทีมงานในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ก่อนหน้านี้ หมิว พรปวีณ์ และ โค้ชท็อป ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการปรับปรุงการบริหารงาน โดยมีประเด็นสำคัญคือรู้สึกว่าไม่ได้รับการดูแลจากฝ่ายพัฒนาของสมาคม นำไปสู่การที่นักกีฬาถูกหักเบี้ยเลี้ยงจากการที่ไม่ได้เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตามกำหนดของสมาคม เนื่องจากต้องเดินทางไปแข่งขันที่ต่างประเทศ
ล่าสุด สมาคมแบดมินตันไทย ได้มีการประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำทีมแบดมินตันทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยแต่งตั้ง “โค้ชโอม” เทศนา พันธ์วิศวาส เข้ารับหน้าที่ผู้จัดการทีมชุดนี้ หลังจาก หมิว พรปวีณ์ เคยเรียกร้องให้มีเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งดังกล่าว
โดย โค้ชท็อป ภควัฒน์ ได้โพสต์ข้อความหลังการแต่งตั้งดังกล่าว ระบุว่า “ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ทุกท่าน ท่านรองนายกรัฐมนตรี ธรรมนัส พรหมเผ่า และ คณะทำงาน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และ ท่านนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย
ที่ได้เปิดใจรับฟังเสียงจากนักกีฬาและสโมสรสมาชิก ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. การปรับเปลี่ยนผู้จัดการทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ 2. การแต่งตั้งรักษาการประธานฝ่ายพัฒนา (ในระหว่างนี้ จะมีการสรรหาผู้ที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการต่อไปโดยเร็วที่สุด)
สำหรับ ฝ่ายพัฒนาและคณะทำงานชุดใหม่ ขอให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีที่มาที่ไปที่ชัดเจน พร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเยาวชนและทีมชาติไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของความยุติธรรม ความเท่าเทียม และความเป็นมืออาชีพ
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการปฏิรูปสมาคม ให้ก้าวไปสู่ระบบการทำงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ทำงานอย่างอิสระ เต็มศักยภาพ และเต็มความสามารถ
สุดท้ายนี้ สโมสรและนักกีฬาทุกคน พร้อมให้ความร่วมมือกับสมาคมอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของวงการแบดมินตันไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นับจากนี้ไป จะไม่มีคำว่า “สมาคมทำตัวเป็นสโมสร” เกิดขึ้นอีกต่อไป เป้าหมายของพวกเรามีเพียงหนึ่งเดียว คือ เพื่อทีมชาติไทย”