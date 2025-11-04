“โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ออกมาคอนเฟิร์มว่า ‘ยูฟ่า’ ดลพร สินโพธิ์ ดาวตบทีมชาติไทย จะหมดสิทธิ์ลงแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ แน่นอนแล้ว

หลังจาก “ยูฟ่า” ดลพร สินโพธิ์ ดาวตบทีมชาติไทย ประสบอาการบาดเจ็บระหว่างเกมที่ อารันมาเร่ คานาซาว่า บุกพ่าย คาริยะ ควินซีส์ 0-3 เซ็ต ในศึก เอสวี ลีก ญี่ปุ่น ฤดูกาล 2025/26 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568

“โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ประธานเทคนิคและหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย เผยว่า สำหรับวอลเลย์บอลนั้น ทีมหญิงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น โดยทีมได้แบ่งนักกีฬาออกเป็น 3 กลุ่ม อย่างกลุ่มแรกคือกลุ่มเวิลด์คลาสที่ไปเล่นอาชีพต่างแดน กลุ่ม 2 คือ เล่นลีกในประเทศ และกลุ่ม 3 คือ กลุ่มดาวรุ่งยู-21 และ ยู-19 ในการเตรียมทีมหญิงและชาย ทั้งในร่มและชายหาด ของสมาคม เราจะเตรียมทีมเหมือนกันไปในแนวทางเดียวกัน ซีเกมส์ยังคงเป็นเกมสำคัญที่เราให้ความสำคัญ และมุ่งหวังรักษาความเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคให้ได้

“ตัวผู้เล่นระดับเวิลด์คลาส เรายืนยันจะกลับมารวมตัวทำหน้าที่เพื่อชาติในซีเกมส์ครั้งนี้ แม้ระยะเวลารวมตัวกับทีมที่เก็บตัวอยู่แล้วจะน้อย แต่เชื่อว่าความเป็นผู้เล่นระดับอาชีพต่างแดน น่าจะปรับตัวเข้ากับทีมได้ไม่ยาก ภาพรวมในประเภทในร่มทีมหญิง กับชายหาดทีมหญิง หวังจะรักษาเหรียญทองเอาไว้ให้ได้ ส่วนทีมชายทั้งในร่มและชายหาดหวังจะเข้าชิงให้ได้เป็นอย่างน้อย”

“ในส่วนของ ‘ยูฟ่า’ ดลพร สินโพธิ์ ที่ได้รับบาดเจ็บล่าสุด ได้รับการยืนยันแล้วว่าจะหายไม่ทันการแข่งขันซีเกมส์ แน่นอนแล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย”

