การแข่งขันกีฬาฟันดาบ รายการ Thailand Open Fencing Championships 2025 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน
เริ่มกันที่ประเภทเอเป้ทีมชาย ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม คว้าเหรียญทองประเภททีม พร้อมถ้วยรางวัลพระราชทานฯ โดยทีมชาติไทยประกอบด้วย ณัฐติพงษ์ สิงห์คำ, ชินพัฒน์ เฉลิมชเนนทร์, ธนดล กลิ่นนิ่มนวล และ เจษฎาภรณ์ พึ่งขุนทด ในรอบรองชนะเลิศเอาชนะ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง มาอย่างสบายมือ 45 – 33 คะแนน ส่วนในรอบชิงชนะเลิศพบกับทีม โฮวอน ยูนิเวอร์ซิตี้ จากเกาหลีใต้ ที่มี ชอย ซางยอน, ลี เซิงมิน, โอ ชินวู และ ซิม จุนฮู
ผลปรากฏว่า นักดาบหนุ่มทีมชาติไทย ช่วยกันจ้วงทำคะแนนไปแบบสุดมันถูกใจกองเชียร์ ทำคะแนนนำแบบม้วนเดียวจบ คว้าเหรียญทองไปครองด้วยสกอร์เฉียดฉิว 45–43 คะแนน ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ประเภทเซเบอร์ทีมชาย ทีมชาติไทยประกอบด้วย เรืออากาศตรี วรกันต์ ศรีนวลนัด, ปณชัย วิริยะตั้งสกุล, ผกาญจน์ พงษ์ดี และ พงษ์พิพัฒน์ งามนุช โดยหนุ่มนักดาบทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีในรอบบุคคลช่วยให้ทีมมีคะแนนมาเป็นอันดับ 1 ได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับ เมืองทอง เฟนซิ่ง อะคาเดมี เอ ที่มี ศุภากร ไชยนาเคนทร์, ณฐกร มาลัยทอง, ฐปนัท เมตตา และ ณัฐพงษ์ ตั้งอมรรัตน์
ช่วงแรกของเกมการแข่งขัน ทีมชาติไทยเพลี่ยงพล้ำไปก่อนโดยเป็นฝ่ายตามจนถึงเกมที่ 3 แต่มาช่วงท้ายก็สามารถพลิกกลับมาขึ้นนำและเอาชนะไปได้ในที่สุดด้วยสกอร์ 45 – 37 คะแนน คว้าเหรียญทองไปครอง ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ ปัญญา เฟนซิ่ง คลับ เอ และ ยูเอสที เฟนซิ่ง ทีม บี จากฟิลิปปินส์
ประเภทฟอยล์ทีมหญิง ทีมชาติไทยประกอบด้วย ชญาดา สมิทธิสุกุล, นรมล หลงทอง และสุชานารถ รุ่งเรือง ขาดเพียงตัวหลักอย่าง ชญานุศภัฒค์ ชินนะเกิดโชค ที่ฝึกซ้อมอยู่ที่ประเทศอิตาลี โดยในรอบรองชนะเลิศ นักดาบสาวไทยต้องพบกับเพื่อนร่วมชาติทีม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองได้อย่างไม่ยากเย็น 45–16 คะแนน ส่วนในรอบนี้ต้องพบกับ เกาหลีใต้ ที่มี คิม นา ยุน, คิม ซี อุน และ คิม โซ จุง
ผลปรากฏว่า นักดาบสาวทีมชาติไทยต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหว พ่ายไปด้วยสกอร์ 45 – 26 คะแนน ส่วนเหรียญทองแดงเป็นของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำหรับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม ครองถ้วยพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี มีดังต่อไปนี้
1.ชนะเลิศคะแนนรวมประเภทเอเป้ชาย บุคคลและทีม ได้แก่ สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ
2.ชนะเลิศคะแนนรวมประเภทเซเบอร์ชาย บุคคลและทีม ได้แก่ สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ
3.ชนะเลิศคะแนนรวมประเภทฟอยล์หญิง บุคคลและทีม ได้แก่ ชุงบัค โพรวินเชียล กัฟเวอเมนท์ (เกาหลีใต้)
4.ชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด ได้แก่ สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ